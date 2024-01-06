В ГУР предупредили о волне кремлевских ИПСО в течение зимы

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевские пропагандисты и агенты влияния планируют несколько мощных информационных операций против Украины в течение зимы.

Что известно о плановых вражеских ИПСО

По словам Юсова, в середине декабря прошлого года Кремль организовал заседание так называемого института стран СНГ.

В частности, обсуждалась развязанная Кремлем война против Украины и, кроме этого, представители преступного кремлевского режима призвали другие государства к проведению мощной информационной кампании против высшего военно-политического руководства Украины.

Юсов подчеркнул, что целью неприятеля остается дестабилизация, демотивация общества и попытка посеять раскол.

Такие операции россияне реализуют и наружу, чтобы ослабить финансовую и поддержку безопасности Украины в мире или усложнить дальнейшее оказание этой поддержки, - подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Он подчеркнул, что кремлевские агенты, пропагандисты и спецслужбы производят комбинированные операции.

Она может включать разные элементы – от информационных кампаний до ракетных ударов. Но это все объединено единым замыслом. С ноября эта активность продолжается, – отметил Юсов. Поделиться

Среди ключевых целей врага представитель ГУР назвал:

срыв мобилизации,

содействие масштабному выезду населения из Украины,

инспирация расколов по региональному принципу Якобы "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев", "Галичина без сепаратистов уже давно вступила в ЕС", "В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся".

Как Кремль готовит информационные операции влияния против Украины и Запада

Юсов также отметил, что кремлевская агентура активно пытается построить информационную сеть для возобновления работы в Украине с привлечением лидеров общественных мнений, экспертов, комментаторов, блоггеров, политологов.

Через посредников, подставные структуры ищут выходы на украиноязычный сегмент, людей с соответствующим бэкграундом, возможно даже активистов и участников боевых действий, - объясняет представитель ГУР. Поделиться

По его словам, это оккупанты делают не прямо, то есть человек может не понимать, что его пытаются вовлечь в реализацию тех или иных замыслов.

Кроме того, Юсов также перединул, что в Кремле готовят информационную кампанию и для влияния на иностранные СМИ.

Она будет содержать уже известные месседжи, которые раньше использовались для ослабления позиций Украины на международной арене. Хотя некоторые оккупанты будут пытаться подать в новой обертке.

Это тезисы о "чрезмерной коррумпированности" Украины, отсутствии мотивации украинцев к сопротивлению, кратное повторение тезиса "Украина – failed state", немотивированность украинской армии и другие темы, которые российская пропаганда представляет как "факты", чтобы внести раскол между Украиной и нашими союзниками, – объясняет представитель ГУР. Поделиться

По его словам, они даже знают, через какие издания будет реализована эта волна дезинформации. Однако пока не разглашают, о каких СМИ говорится.