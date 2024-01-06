В ГУР предупредили о волне кремлевских ИПСО в течение зимы

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, кремлевские пропагандисты и агенты влияния планируют несколько мощных информационных операций против Украины в течение зимы.
Что известно о плановых вражеских ИПСО
По словам Юсова, в середине декабря прошлого года Кремль организовал заседание так называемого института стран СНГ.
В частности, обсуждалась развязанная Кремлем война против Украины и, кроме этого, представители преступного кремлевского режима призвали другие государства к проведению мощной информационной кампании против высшего военно-политического руководства Украины.
Юсов подчеркнул, что целью неприятеля остается дестабилизация, демотивация общества и попытка посеять раскол.
Он подчеркнул, что кремлевские агенты, пропагандисты и спецслужбы производят комбинированные операции.
Среди ключевых целей врага представитель ГУР назвал:
срыв мобилизации,
содействие масштабному выезду населения из Украины,
инспирация расколов по региональному принципу Якобы "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев", "Галичина без сепаратистов уже давно вступила в ЕС", "В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся".
Как Кремль готовит информационные операции влияния против Украины и Запада
Юсов также отметил, что кремлевская агентура активно пытается построить информационную сеть для возобновления работы в Украине с привлечением лидеров общественных мнений, экспертов, комментаторов, блоггеров, политологов.
По его словам, это оккупанты делают не прямо, то есть человек может не понимать, что его пытаются вовлечь в реализацию тех или иных замыслов.
Кроме того, Юсов также перединул, что в Кремле готовят информационную кампанию и для влияния на иностранные СМИ.
Она будет содержать уже известные месседжи, которые раньше использовались для ослабления позиций Украины на международной арене. Хотя некоторые оккупанты будут пытаться подать в новой обертке.
По его словам, они даже знают, через какие издания будет реализована эта волна дезинформации. Однако пока не разглашают, о каких СМИ говорится.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-