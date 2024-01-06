Воїни ГУР вивели з ладу 2 російські ЗРГК "Панцирь С1" у Бєлгородській області — відео

6 січня українська розвідка провела операцію на території Бєлгородської області. Українські дрони вивели з ладу дві системи російської ППО.

Операція ГУР у Бєлгородській області

У ГУР повідомляють, що оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області.

Складна місія була реалізована за сприяння платформи United24.

Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «панцирь с1» виведені з ладу. Поширити

Розвідники уточнюють, що вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.

За даними відкритих джерел, станом на 2022 рік РФ мала лише 50 одиниць цього ЗРГК.

Спецоперація ГУР у Криму 4 січня

Нагадаємо, що 4 січня воїни ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ провели спецоперацію у Криму цілями якої стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному. Поширити

Інформація про інші втрати Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.