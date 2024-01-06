Воїни ГУР вивели з ладу 2 російські ЗРГК "Панцирь С1" у Бєлгородській області — відео

6 січня українська розвідка провела операцію на території Бєлгородської області. Українські дрони вивели з ладу дві системи російської ППО.
Операція ГУР у Бєлгородській області
У ГУР повідомляють, що оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області.
Складна місія була реалізована за сприяння платформи United24.
Розвідники уточнюють, що вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.
За даними відкритих джерел, станом на 2022 рік РФ мала лише 50 одиниць цього ЗРГК.
Спецоперація ГУР у Криму 4 січня
Нагадаємо, що 4 січня воїни ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ провели спецоперацію у Криму цілями якої стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
Інформація про інші втрати Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.
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