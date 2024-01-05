Рейд у лігво окупантів. Деталі спецоперації ГУР у Бєлгородській області — відео

Відповідно до здобутих ГУР розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво армії РФ запланувало перевірку, перед якою там стали проводити активні інженерні роботи. Тож спецпризначенці ГУР МО України спланували та провели спецоперацію на цій ворожій локації.
ГУР здійснили зухвалий рейд у Бєлгородську область
Головне управління розвідки поділилось епічним відео вилазки у лігво ворога – на територію Бєлгородської області.
Про це розвідники повідомили у Telegram.
Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.
Перед приїздом московських «ревізорів» рядові загарбники заметушились – стали проводити активні інженерні роботи.
Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію.
Зʼявилося відео знищення російського винищувача
Відео підпалу літака невідомим опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними ГУР, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.
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