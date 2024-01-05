Рейд у лігво окупантів. Деталі спецоперації ГУР у Бєлгородській області — відео

Відповідно до здобутих ГУР розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво армії РФ запланувало перевірку, перед якою там стали проводити активні інженерні роботи. Тож спецпризначенці ГУР МО України спланували та провели спецоперацію на цій ворожій локації.

ГУР здійснили зухвалий рейд у Бєлгородську область

Головне управління розвідки поділилось епічним відео вилазки у лігво ворога – на територію Бєлгородської області.

Про це розвідники повідомили у Telegram.

У зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій, – заявили розвідники. Поширити

Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.

Перед приїздом московських «ревізорів» рядові загарбники заметушились – стали проводити активні інженерні роботи.

Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію.

Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зʼявилося відео знищення російського винищувача

Відео підпалу літака невідомим опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.