Рейд в логово оккупантов. Детали спецоперации ГУР в Белгородской области — видео

Согласно полученным ГУР разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство армии РФ запланировало проверку, перед которой там стали проводить активные инженерные работы. Спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию на этой вражеской локации.
ГУР совершили дерзкий рейд в Белгородскую область
Главное управление разведки поделилось эпическим видео вылазки в логово врага – на территорию Белгородской области.
Об этом разведчики сообщили в Telegram.
Согласно полученным разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы.
Перед приездом московских «ревизоров» рядовые захватчики засуетились – стали проводить активные инженерные работы.
Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию.
Появилось видео уничтожение российского истребителя
Видео поджога самолета неизвестным опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.
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