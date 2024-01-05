Рейд в логово оккупантов. Детали спецоперации ГУР в Белгородской области — видео

Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется, – говорится в сообщении.