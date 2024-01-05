Рейд в логово оккупантов. Детали спецоперации ГУР в Белгородской области — видео
Категория
Проиcшествия
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Рейд в логово оккупантов. Детали спецоперации ГУР в Белгородской области — видео

ГУР
ГУР
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Согласно полученным ГУР разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство армии РФ запланировало проверку, перед которой там стали проводить активные инженерные работы. Спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию на этой вражеской локации.

ГУР совершили дерзкий рейд в Белгородскую область

Главное управление разведки поделилось эпическим видео вылазки в логово врага – на территорию Белгородской области.

Об этом разведчики сообщили в Telegram.

В связи с учащением случаев диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в громадах вблизи государственной границы и страдающих из-за атак агрессора, воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины реализовали комплекс специальных действий, – заявили разведчики.

Согласно полученным разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы.

Перед приездом московских «ревизоров» рядовые захватчики засуетились – стали проводить активные инженерные работы.

Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию.

Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется, – говорится в сообщении.

Появилось видео уничтожение российского истребителя

Видео поджога самолета неизвестным опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

Причины возгорания самолета уточняются, – говорится в сообщении.

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