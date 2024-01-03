ГУР заявляет об активизации частной армии Путина "Эспаньола"
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР заявляет об активизации частной армии Путина "Эспаньола"

ГУР
Путин
Read in English
Читати українською

У партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" появилась собственная частная армия - так называемая ЧВК "Эспаньола".

Частная армия Путина "Эспаньола": что о ней известно

Согласно данным украинских разведчиков, "Эспаньол" ранее находился в структуре так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

Однако в прошлом году путинская политическая сила решила прибрать ее к рукам – после этого террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании и на деньги из "Единой России" начало активный рекрутинг.

Главное управление разведки узнало, что в ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Что важно понимать, последние используются в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

Как происходит рекрутинг в путинскую ЧВК "Эспаньола"

Как сообщают украинские разведчики, в пунктах рекрутинга в “Эспаньолу”, которые находятся на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, указано, что контракт можно подписать минимум на полгода.

Умирать за Россию также заманивают "страховыми выплатами":

  • 1 млн рублей - легкое ранение;

  • 2 млн рублей – ранение средней тяжести;

  • 3 млн рублей - тяжелое ранение;

  • 5 млн рублей - смерть.

Впрочем, финансовая мотивация служит только оберткой. Для большинства новобранцев первое же сражение является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного москвой насмерть кормильца.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия хочет спровоцировать региональные расколы в Украине — ГУР
ГУР
Кремль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР резко ответили на заявление РФ об обстреле Харькова
ГУР
Отель в Харькове
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как на самом деле Кремль оценивает ход войны с Украиной — данные ГУР
ГУР
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.