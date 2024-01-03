У партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" появилась собственная частная армия - так называемая ЧВК "Эспаньола".
Частная армия Путина "Эспаньола": что о ней известно
Согласно данным украинских разведчиков, "Эспаньол" ранее находился в структуре так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.
Однако в прошлом году путинская политическая сила решила прибрать ее к рукам – после этого террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании и на деньги из "Единой России" начало активный рекрутинг.
Главное управление разведки узнало, что в ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины.
Что важно понимать, последние используются в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".
Как происходит рекрутинг в путинскую ЧВК "Эспаньола"
Как сообщают украинские разведчики, в пунктах рекрутинга в “Эспаньолу”, которые находятся на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, указано, что контракт можно подписать минимум на полгода.
Умирать за Россию также заманивают "страховыми выплатами":
1 млн рублей - легкое ранение;
2 млн рублей – ранение средней тяжести;
3 млн рублей - тяжелое ранение;
5 млн рублей - смерть.
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