Частная армия Путина "Эспаньола": что о ней известно

Согласно данным украинских разведчиков, "Эспаньол" ранее находился в структуре так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

Однако в прошлом году путинская политическая сила решила прибрать ее к рукам – после этого террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании и на деньги из "Единой России" начало активный рекрутинг.

Главное управление разведки узнало, что в ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Что важно понимать, последние используются в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

Как происходит рекрутинг в путинскую ЧВК "Эспаньола"

Как сообщают украинские разведчики, в пунктах рекрутинга в “Эспаньолу”, которые находятся на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, указано, что контракт можно подписать минимум на полгода.

Умирать за Россию также заманивают "страховыми выплатами":

1 млн рублей - легкое ранение;

2 млн рублей – ранение средней тяжести;

3 млн рублей - тяжелое ранение;

5 млн рублей - смерть.