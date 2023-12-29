Россия хочет спровоцировать региональные расколы в Украине — ГУР

У России есть план запустить против Украины гибридные подрывные кампании для провокации раскола в обществе.
Что планирует Россия
По данным ГУР, приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.
Одной из самых больших проблем для РФ является общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий.
Разрушить это единство предлагают путём проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.
Среди ключевых целей указанных мер:
дискредитация процесса мобилизации;
содействие масштабному оттоку населения из Украины;
инспирация расколов по региональному принципу
Кремлевские аналитики предлагают продвигать следующие нарративы:
"Юго-восток сражается за интересы бандеровцев";
“Галиция без сепаратистов уже давно вступила в ЕС”;
"В Киеве не мобилизируют ― все гуляют и веселятся".
ГУР планирует гибридную кампанию против Украины
Напомним, ранее в ГУР сообщали о планах Кремля провести гибридную кампанию против Украины, используя тему «очередных президентских выборов».
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