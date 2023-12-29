Россия хочет спровоцировать региональные расколы в Украине — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россия хочет спровоцировать региональные расколы в Украине — ГУР

ГУР
Кремль
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У России есть план запустить против Украины гибридные подрывные кампании для провокации раскола в обществе.

Что планирует Россия

По данным ГУР, приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.

Одной из самых больших проблем для РФ является общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий.

Протестов [в Украине] нет. И не будет!, - грустно констатируют в кремлевских "мозговых центрах".

Разрушить это единство предлагают путём проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.

Среди ключевых целей указанных мер:

  • дискредитация процесса мобилизации;

  • содействие масштабному оттоку населения из Украины;

  • инспирация расколов по региональному принципу

Кремлевские аналитики предлагают продвигать следующие нарративы:

  • "Юго-восток сражается за интересы бандеровцев";

  • “Галиция без сепаратистов уже давно вступила в ЕС”;

  • "В Киеве не мобилизируют ― все гуляют и веселятся".

В то же время, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.

ГУР планирует гибридную кампанию против Украины

Напомним, ранее в ГУР сообщали о планах Кремля провести гибридную кампанию против Украины, используя тему «очередных президентских выборов».

Цель кампании – подорвать легитимность президента Украины и руководства нашего государства среди стран, которые вроде бы являются союзниками и партнерами РФ, и – если получится – среди украинских граждан.

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