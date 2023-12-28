РФ готовит мощную информационную атаку для дискредитации руководства Украины — ГУР

В середине декабря этого года в Москве, по сообщению ГУР, прошло заседание так называемого института стран СНГ. Именно на этой встрече раздавались призывы запустить очередную информационно-психологическую кампанию против военных и политических руководителей Украины. Для этого россияне используют тему “очередных президентских выборов”.

В Кремле нацелились подорвать легитимность Президента Украины – ГУР

Россия запланировала очередную гибридную кампанию против Украины.

Об этом сообщает ГУР в Telegram

В середине декабря 2023 года в Москве состоялось заседание так называемого института стран СНГ, который находится под полным контролем администрации российского диктатора и финансируется из бюджета государства-агрессора. Поделиться

Темой собрания стала война против Украины. Поделиться

По сообщению ГУР, при обсуждении перспектив дальнейшего военного противостояния кремлевские так называемые эксперты пришли к выводу, что украинское командование перешло к позиционной обороне с целью:

срыва российского наступления зимой и весной 2024; укрепление оборонительных линий;

усиление системы ПВО;

накопление боеприпасов;

формирование боеспособного резерва.

По оценкам россиян, такой сценарий исключит возможность дальнейшего захвата Украины силовыми методами.

Следовательно, в среде кремлевских аналитиков отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранение Украиной выходов к Черному морю и наличие «прозападного режима» в Киеве. Поделиться

Также на московской встрече раздавались призывы запустить очередную мощную информационно-психологическую кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, используя тему «очередных президентских выборов».

Цель кампании – подорвать легитимность Президента Украины и руководства нашего государства среди стран, которые вроде бы являются союзниками и партнерами России, и – если получится – среди украинских граждан. Поделиться

Информационная атака Майдан-3

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

Россия планирует поднять часть реальных тем, волнующих украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая «бесперспективность сопротивления», коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные «теории заговора».

Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

Также РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.

Российская информационная операция Майдан 3, о которой говорил Владимир Зеленский, направлена на обострение противоречий в Украине и распространение страха и паники.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

Майдан 3 стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины от 2014 года и Революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов. Общий бюджет сделки достиг 1,5 млрд долл., а для ее ведения в Telegram ушло 250 млн долл. Поделиться

По его словам, это самая дорогая кампания России от 2014 года и революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов.

Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех российских спецслужбах, в частности, в Главном управлении Генштаба ВС РФ и ФСБ, а также при Минобороны РФ и администрации президента Путина.