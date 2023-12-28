РФ готовит мощную информационную атаку для дискредитации руководства Украины — ГУР

В середине декабря этого года в Москве, по сообщению ГУР, прошло заседание так называемого института стран СНГ. Именно на этой встрече раздавались призывы запустить очередную информационно-психологическую кампанию против военных и политических руководителей Украины. Для этого россияне используют тему “очередных президентских выборов”.
В Кремле нацелились подорвать легитимность Президента Украины – ГУР
Россия запланировала очередную гибридную кампанию против Украины.
Об этом сообщает ГУР в Telegram
По сообщению ГУР, при обсуждении перспектив дальнейшего военного противостояния кремлевские так называемые эксперты пришли к выводу, что украинское командование перешло к позиционной обороне с целью:
срыва российского наступления зимой и весной 2024; укрепление оборонительных линий;
усиление системы ПВО;
накопление боеприпасов;
формирование боеспособного резерва.
По оценкам россиян, такой сценарий исключит возможность дальнейшего захвата Украины силовыми методами.
Также на московской встрече раздавались призывы запустить очередную мощную информационно-психологическую кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, используя тему «очередных президентских выборов».
Информационная атака Майдан-3
13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.
Россия планирует поднять часть реальных тем, волнующих украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая «бесперспективность сопротивления», коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные «теории заговора».
Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.
Также РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.
Российская информационная операция Майдан 3, о которой говорил Владимир Зеленский, направлена на обострение противоречий в Украине и распространение страха и паники.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.
По его словам, это самая дорогая кампания России от 2014 года и революции достоинства, на дискредитацию которой россияне тратили десятки миллионов долларов.
Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех российских спецслужбах, в частности, в Главном управлении Генштаба ВС РФ и ФСБ, а также при Минобороны РФ и администрации президента Путина.
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