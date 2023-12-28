РФ готує потужну інформаційну атаку для дискредитації керівництва України — ГУР

У середині грудня цього року у Москві, за повідомленням ГУР, пройшло засідання так званого інституту країн СНД. Саме на цій зустрічі лунали заклики запустити чергову інформаційно-психологічну кампанію проти військових і політичних керівників України. Для цього росіяни використають тему «чергових президентських виборів».

У Кремлі націлилися підірвати легітимність Президента України – ГУР

Росія запланувала чергову гібридну кампанію проти України.

Про це повідомляє ГУР у Telegram

У середині грудня 2023 року в москві відбулось засідання так званого інституту країн СНД, який перебуває під повним контролем адміністрації російського диктатора та фінансується з бюджету держави-агресора. Поширити

Темою зібрання стала війна проти України. Поширити

За повідомленням ГУР, під час обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння кремлівські так звані експерти дійшли висновку, ніби українське командування перейшло до позиційної оборони з метою:

зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року; зміцнення оборонних ліній;

посилення системи ППО;

накопичення боєприпасів;

формування боєздатного резерву.

За оцінками росіян, такий сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами.

Відтак у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності «прозахідного режиму» в Києві. Поширити

Також на московській зустрічі лунали заклики запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему «чергових президентських виборів».

Мета кампанії – підірвати легітимність Президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками і партнерами росії, і – якщо вийде – серед українських громадян. Поширити

Інформаційна атака Майдан-3

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

Росія планує підняти частину реальних тем, які хвилюють українців: загальна втома від війни, так звана «безперспективність опору», корупція, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Основний інформаційний удар вже спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.

Також РФ готує замахи на посадовців, щоб показати Україну неспроможною захистити своїх знакових постатей.

Російська інформаційна операція «Майдан 3», про яку казав Володимир Зеленський, спрямована на загострення суперечностей в Україні та поширення страху й паніки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

“Майдан 3» став найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів. Загальний бюджет операції сягнув 1,5 млрд дол, а для її ведення в Telegram пішло 250 млн дол. Поширити

За його словами, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів.

Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та ФСБ, а також при Міноборони РФ та адміністрації президента Путіна.