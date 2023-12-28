РФ готує потужну інформаційну атаку для дискредитації керівництва України — ГУР

У середині грудня цього року у Москві, за повідомленням ГУР, пройшло засідання так званого інституту країн СНД. Саме на цій зустрічі лунали заклики запустити чергову інформаційно-психологічну кампанію проти військових і політичних керівників України. Для цього росіяни використають тему «чергових президентських виборів».
У Кремлі націлилися підірвати легітимність Президента України – ГУР
Росія запланувала чергову гібридну кампанію проти України.
Про це повідомляє ГУР у Telegram
За повідомленням ГУР, під час обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння кремлівські так звані експерти дійшли висновку, ніби українське командування перейшло до позиційної оборони з метою:
зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року; зміцнення оборонних ліній;
посилення системи ППО;
накопичення боєприпасів;
формування боєздатного резерву.
За оцінками росіян, такий сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами.
Також на московській зустрічі лунали заклики запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему «чергових президентських виборів».
Інформаційна атака Майдан-3
13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.
Росія планує підняти частину реальних тем, які хвилюють українців: загальна втома від війни, так звана «безперспективність опору», корупція, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».
Основний інформаційний удар вже спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.
Також РФ готує замахи на посадовців, щоб показати Україну неспроможною захистити своїх знакових постатей.
Російська інформаційна операція «Майдан 3», про яку казав Володимир Зеленський, спрямована на загострення суперечностей в Україні та поширення страху й паніки.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.
За його словами, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів.
Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та ФСБ, а також при Міноборони РФ та адміністрації президента Путіна.
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