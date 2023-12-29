Росія хоче спровокувати регіональні розколи в Україні — ГУР

Росія має план запустити проти України гібридні підривні кампанії, для провокації розколу у суспільстві.

Що планує Росія

За даними ГУР, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році.

Однією з найбільших проблем для РФ наразі є суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.

Протестов [в Україні] нет. И не будет!, ― сумно констатують у кремлівських “мозкових центрах”. Поширити

Зруйнувати цю єдність пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Кремлівські аналітики пропонують просувати такі наративи:

“Юго-восток воюет за интересы бандеровцев”;

“Галиция без сепаратистов уже давно вступила би в ЕС”;

“В Киеве не мобилизируют ― все гуляют и веселятся”.

Водночас так звані кремлівські “аналітики” вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком “русского міра”, катастрофічно впала. Поширити

ГУР планує гібридну кампанію проти України

Нагадаємо, що раніше в ГУР повідомляли про плани Кремля провести гібридну кампанію проти України, використовуючи тему «чергових президентських виборів».