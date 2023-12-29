Росія хоче спровокувати регіональні розколи в Україні — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія хоче спровокувати регіональні розколи в Україні — ГУР

ГУР
Кремль

Росія має план запустити проти України гібридні підривні кампанії, для провокації розколу у суспільстві.

Що планує Росія

За даними ГУР, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році.

Однією з найбільших проблем для РФ наразі є суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.

Протестов [в Україні] нет. И не будет!, ― сумно констатують у кремлівських “мозкових центрах”.

Зруйнувати цю єдність пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

  • дискредитація процесу мобілізації;

  • сприяння масштабному відтоку населення з України;

  • інспірація розколів за регіональним принципом.

Кремлівські аналітики пропонують просувати такі наративи:

  • “Юго-восток воюет за интересы бандеровцев”;

  • “Галиция без сепаратистов уже давно вступила би в ЕС”;

  • “В Киеве не мобилизируют ― все гуляют и веселятся”.

Водночас так звані кремлівські “аналітики” вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком “русского міра”, катастрофічно впала.

ГУР планує гібридну кампанію проти України

Нагадаємо, що раніше в ГУР повідомляли про плани Кремля провести гібридну кампанію проти України, використовуючи тему «чергових президентських виборів».

Мета кампанії ― підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками і партнерами РФ, і ― якщо вийде ― серед українських громадян.

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