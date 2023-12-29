Росія хоче спровокувати регіональні розколи в Україні — ГУР

Росія має план запустити проти України гібридні підривні кампанії, для провокації розколу у суспільстві.
Що планує Росія
За даними ГУР, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році.
Однією з найбільших проблем для РФ наразі є суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.
Зруйнувати цю єдність пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.
Серед ключових цілей вказаних заходів:
дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України;
інспірація розколів за регіональним принципом.
Кремлівські аналітики пропонують просувати такі наративи:
“Юго-восток воюет за интересы бандеровцев”;
“Галиция без сепаратистов уже давно вступила би в ЕС”;
“В Киеве не мобилизируют ― все гуляют и веселятся”.
ГУР планує гібридну кампанію проти України
Нагадаємо, що раніше в ГУР повідомляли про плани Кремля провести гібридну кампанію проти України, використовуючи тему «чергових президентських виборів».
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