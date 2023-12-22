Чого бояться у Кремлі — ГУР озвучило дві найбільших фобії керівництва Росії

По-перше, зміни режиму в Москві, по-друге, фрагментації або розпаду РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні, вважають у Головному управлінні розвідки.
ГУР нагадало про головні страхи кремлівських вождей
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час дискусії "Україна та світ попереду 2024" озвучив головні фобії російського керівництва.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.
За словами Скібіцького, основними цілями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.
Відповідно, стратегічним завданням для України залишається деокупація усіх захоплених ворогом територій. За словами представника воєнної розвідки, активні дії на Кримському півострові матимуть вплив і на інші ділянки фронту.
Путін прагне продемонструвати росіянам успіхи у війні напередодні виборів
За словами представника ГУР Андрія Юсова, злочинна кремлівська диктатура приділяє дуже велике значення імітації майбутніх виборів президента у країні-агресорці у березні наступного року.
Юсов пояснив, що загострення в районі Авдіївки на Донеччині, де підрозділи російських окупантів кидають у бій, незважаючи на страшні втрати, є прикладом демонстрації готовності командування злочинної армії РФ за будь-яку ціну домагатись виконання політичних цілей Кремля.
Юсов вважає, що Путіну потрібно показувати здобутки, але похизуватися немає чим.
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