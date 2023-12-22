Чого бояться у Кремлі — ГУР озвучило дві найбільших фобії керівництва Росії

По-перше, зміни режиму в Москві, по-друге, фрагментації або розпаду РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні, вважають у Головному управлінні розвідки.

ГУР нагадало про головні страхи кремлівських вождей

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час дискусії "Україна та світ попереду 2024" озвучив головні фобії російського керівництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.

Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше – це зміна режиму в москві. І друге – це фрагментація або розпад рф. Відповідно, для того, щоб це зберегти, росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні, – заявив Вадим Скібіцький. Поширити

За словами Скібіцького, основними цілями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

Цілі, які ставив перед собою Путін щодо проведення так званої СВО, – не досягнуті ані у 2022, ані у 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік", – зазначив Скібіцький. Поширити

Відповідно, стратегічним завданням для України залишається деокупація усіх захоплених ворогом територій. За словами представника воєнної розвідки, активні дії на Кримському півострові матимуть вплив і на інші ділянки фронту.

Крим на сьогодні – це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в південні наші регіони: у Херсонську та Запорізьку області, – підсумував Скібіцький. Поширити

Путін прагне продемонструвати росіянам успіхи у війні напередодні виборів

За словами представника ГУР Андрія Юсова, злочинна кремлівська диктатура приділяє дуже велике значення імітації майбутніх виборів президента у країні-агресорці у березні наступного року.

Юсов пояснив, що загострення в районі Авдіївки на Донеччині, де підрозділи російських окупантів кидають у бій, незважаючи на страшні втрати, є прикладом демонстрації готовності командування злочинної армії РФ за будь-яку ціну домагатись виконання політичних цілей Кремля.

Юсов вважає, що Путіну потрібно показувати здобутки, але похизуватися немає чим.