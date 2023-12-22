Як Україна утворила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі — відповідь ГУР

Як Україна утворила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі

Зокрема, цьому посприяло як використання дронів так і нанесенням ракетних ударів по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму. Це змусило росіян вивсети свої судна із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден.

Як розповів представник ГУР з позивним "13", використання морських дронів Україною має важливе значення.

Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки, - розповів розвідник.

Український флот надводних дронів

Нагадаємо, раніше журналіст The Times побував на секретному об'єкті ГУР - йдеться про секретну базу на Дніпрі, яка приховує новий український флот морських безпілотників. У ЗМІ оприлюднили відео з репортажем.

Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що він зробив пробоїни у найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої цілі біля Чорноморського в Криму 10 листопада.

Раніше глава СБУ Василь Малюк повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників є в Україні, але заводи розташовані під землею.