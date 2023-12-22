Как Украина образовала 200-мильную полосу безопасности в Черном море — ответ ГУР

Как Украина образовала 200-мильную полосу безопасности в Черном море

В частности, этому способствовало использование дронов и нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море и вблизи временно оккупированного Крыма. Это заставило россиян вытащить свои суда из Севастопольской бухты и создать безопасный морской коридор для торговых судов.

Как рассказал представитель ГУР с позывным "13", использование морских дронов Украиной имеет важное значение.

Никто не имеет такого опыта использования морских дронов, как мы. Нет ни преподавателей, ни учебников. Мы сейчас пишем эти книги, – рассказал разведчик.

Украинский флот надводных дронов

Напомним, ранее журналист The Times побывал на секретном объекте ГУР – речь идет о секретной базе на Днепре, которая скрывает новый украинский флот морских беспилотников. В СМИ обнародовали видео с репортажем.

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он совершил пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои цели у Черноморского в Крыму 10 ноября.

Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников в Украине, но заводы расположены под землей.