У ГУР назвали найбільші страхи кремлівського режиму

За інформацією заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, наразі злочинний режим кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна найбільше боїться заколоту і внаслідок цього розвалу Росії.
У Кремлі дуже бояться внутрішньої дестабілізації
За його словами, аби зберегти Росію у нинішніх кордонах кремлівському диктатору доводиться проводити таку політику, яку можна спостерігати наразі.
Зеленський оприлюднив доповідь ГУР стосовно планів армії РФ
За словами президента Володимира Зеленського, представники Головного управління розвідки Міноборони спостерігають свідчення того, що оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки знизив темпи виробництва.
Глава держави розповів, що такі дані військової розвідки були надані йому у четвер, 21 грудня. Також було оновлено інформацію про плани противника.
Президент додав, що Сили оборони продовжать зусилля щодо зниження військового потенціалу російських загарбників.
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