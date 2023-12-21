У ГУР назвали найбільші страхи кремлівського режиму

За інформацією заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, наразі злочинний режим кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна найбільше боїться заколоту і внаслідок цього розвалу Росії.

У Кремлі дуже бояться внутрішньої дестабілізації

Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге, чого вони на сьогодні бояться - це фрагментація або розпад РФ, - зазначив Скібіцький. Поширити

За його словами, аби зберегти Росію у нинішніх кордонах кремлівському диктатору доводиться проводити таку політику, яку можна спостерігати наразі.

Зеленський оприлюднив доповідь ГУР стосовно планів армії РФ

За словами президента Володимира Зеленського, представники Головного управління розвідки Міноборони спостерігають свідчення того, що оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки знизив темпи виробництва.

Глава держави розповів, що такі дані військової розвідки були надані йому у четвер, 21 грудня. Також було оновлено інформацію про плани противника.

Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" - є сигнали щодо їх уповільнення, - зазначив глава держави. Поширити

Президент додав, що Сили оборони продовжать зусилля щодо зниження військового потенціалу російських загарбників.