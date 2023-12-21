В ГУР назвали самые большие страхи кремлевского режима

По информации заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас преступный режим кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина больше всего боится мятежа и вследствие этого развала России.

В Кремле очень боятся внутренней дестабилизации

Больше всего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое – это изменение режима в Москве. И второе, чего они сегодня боятся - это фрагментация или распад РФ, - отметил Скибицкий. Поделиться

По его словам, чтобы сохранить Россию в нынешних границах кремлевскому диктатору, приходится проводить такую политику, которую можно наблюдать сейчас.

Зеленский обнародовал доклад ГУР о планах армии РФ

По словам президента Владимира Зеленского, представители Главного управления разведки Минобороны наблюдают свидетельство того, что оборонно-промышленный комплекс страны-агрессоры снизил темпы производства.

Глава государства рассказал, что такие данные военной разведки были предоставлены ему в четверг, 21 декабря. Также была обновлена информация о планах противника.

Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" – есть сигналы по их замедлению, – отметил глава государства. Поделиться

Президент добавил, что Силы обороны продолжат усилия по снижению военного потенциала российских захватчиков.