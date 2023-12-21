В ГУР назвали самые большие страхи кремлевского режима

По информации заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас преступный режим кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина больше всего боится мятежа и вследствие этого развала России.
В Кремле очень боятся внутренней дестабилизации
По его словам, чтобы сохранить Россию в нынешних границах кремлевскому диктатору, приходится проводить такую политику, которую можно наблюдать сейчас.
Зеленский обнародовал доклад ГУР о планах армии РФ
По словам президента Владимира Зеленского, представители Главного управления разведки Минобороны наблюдают свидетельство того, что оборонно-промышленный комплекс страны-агрессоры снизил темпы производства.
Глава государства рассказал, что такие данные военной разведки были предоставлены ему в четверг, 21 декабря. Также была обновлена информация о планах противника.
Президент добавил, что Силы обороны продолжат усилия по снижению военного потенциала российских захватчиков.
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