В ГУР назвали самые большие страхи кремлевского режима
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР назвали самые большие страхи кремлевского режима

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

По информации заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас преступный режим кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина больше всего боится мятежа и вследствие этого развала России.

В Кремле очень боятся внутренней дестабилизации

Больше всего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое – это изменение режима в Москве. И второе, чего они сегодня боятся - это фрагментация или распад РФ, - отметил Скибицкий.

По его словам, чтобы сохранить Россию в нынешних границах кремлевскому диктатору, приходится проводить такую политику, которую можно наблюдать сейчас.

Зеленский обнародовал доклад ГУР о планах армии РФ

По словам президента Владимира Зеленского, представители Главного управления разведки Минобороны наблюдают свидетельство того, что оборонно-промышленный комплекс страны-агрессоры снизил темпы производства.

Глава государства рассказал, что такие данные военной разведки были предоставлены ему в четверг, 21 декабря. Также была обновлена информация о планах противника.

Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" – есть сигналы по их замедлению, – отметил глава государства.

Президент добавил, что Силы обороны продолжат усилия по снижению военного потенциала российских захватчиков.

Будем их замедлению еще помогать. Верим в наши силы! И каждый день прибавляем силы Украине, - подчеркнул Зеленский.

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