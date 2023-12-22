Чего боятся в Кремле — ГУР озвучило две самых больших фобии руководства России

Во-первых, смены режима в Москве, во-вторых, фрагментации или распада РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит сегодняшнюю политику, считают в Главном управлении разведки.

ГУР напомнило о главных страхах кремлевских вождей

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в ходе дискуссии "Украина и мир впереди 2024 года" озвучил главные фобии российского руководства.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Больше всего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое – это изменение режима в Москве. И второе – это фрагментация или распад России. Соответственно, для того чтобы это сохранить, россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня, – заявил Вадим Скибицкий. Поделиться

По словам Скибицкого, основными целями России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

Цели, которые ставил перед собой Путин по поводу проведения так называемой СВО, – не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год", – отметил Скибицкий. Поделиться

Соответственно, стратегической задачей для Украины остается деоккупация всех захваченных врагом территорий. По словам представителя военной разведки, активные действия на Крымском полуострове повлияют и на другие участки фронта.

Крым на сегодняшний день – это транзитная зона для поставок всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные наши регионы: в Херсонскую и Запорожскую области, – подытожил Скибицкий. Поделиться

Путин стремится продемонстрировать россиянам успехи в войне накануне выборов

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, преступная кремлевская диктатура уделяет очень большое значение имитации предстоящих выборов президента в стране-агрессоре в марте следующего года.

Юсов объяснил, что обострение в районе Авдеевки Донецкой области, где подразделения российских оккупантов бросают в бой, несмотря на страшные потери, является примером демонстрации готовности командования преступной армии РФ любой ценой добиваться выполнения политических целей Кремля.

Юсов считает, что Путину нужно показывать достижения, но похвастаться нечем.