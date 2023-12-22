Чего боятся в Кремле — ГУР озвучило две самых больших фобии руководства России
Категория
Украина
Дата публикации

Чего боятся в Кремле — ГУР озвучило две самых больших фобии руководства России

ГУР
Кремль
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Во-первых, смены режима в Москве, во-вторых, фрагментации или распада РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит сегодняшнюю политику, считают в Главном управлении разведки.

ГУР напомнило о главных страхах кремлевских вождей

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в ходе дискуссии "Украина и мир впереди 2024 года" озвучил главные фобии российского руководства.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Больше всего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое – это изменение режима в Москве. И второе – это фрагментация или распад России. Соответственно, для того чтобы это сохранить, россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня, – заявил Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, основными целями России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

Цели, которые ставил перед собой Путин по поводу проведения так называемой СВО, – не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год", – отметил Скибицкий.

Соответственно, стратегической задачей для Украины остается деоккупация всех захваченных врагом территорий. По словам представителя военной разведки, активные действия на Крымском полуострове повлияют и на другие участки фронта.

Крым на сегодняшний день – это транзитная зона для поставок всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные наши регионы: в Херсонскую и Запорожскую области, – подытожил Скибицкий.

Путин стремится продемонстрировать россиянам успехи в войне накануне выборов

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, преступная кремлевская диктатура уделяет очень большое значение имитации предстоящих выборов президента в стране-агрессоре в марте следующего года.

Юсов объяснил, что обострение в районе Авдеевки Донецкой области, где подразделения российских оккупантов бросают в бой, несмотря на страшные потери, является примером демонстрации готовности командования преступной армии РФ любой ценой добиваться выполнения политических целей Кремля.

Юсов считает, что Путину нужно показывать достижения, но похвастаться нечем.

Тем не менее, Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталинщины", - отмечает представитель ГУР.

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