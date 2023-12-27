Спецслужби РФ проводять нову інформаційну атаку проти українців за кордоном — ГУР

На телефони українців у різних країнах світу росіяни надходять повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти Москві вигнати “амеріканскіх сатаністов” з “ісконно русской зємлі”.

ГУР попереджає українців про нову інформаційну атаку РФ

За даними ГУР, на телефони українців у різних країнах світу надходять повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти Москві вигнати "американських сатанистов" з "исконно русской земли".

Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродить Киевскую Русь на зло врагам" стоять фрази на кшталт "берегите себя и своих родных" або "сохраним жизни людей" - кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні", - розповіли у розвідці. Поширити

Наприкінці розісланих меседжів - факсиміле московських спецслужб: "с России с любовью".

У ГУР наголошують, що чергова інформаційна атака РФ проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян.

Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких Кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців.

Інформаційна атака Майдан-3

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

Росія планує підняти частину реальних тем, які хвилюють українців: загальна втома від війни, так звана «безперспективність опору», корупція, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Основний інформаційний удар вже спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.

Також РФ готує замахи на посадовців, щоб показати Україну неспроможною захистити своїх знакових постатей.