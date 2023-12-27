Спецслужбы РФ проводят новую информационную атаку против украинцев за рубежом – ГУР

На телефоны украинцев в разных странах мира россияне поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".

ГУР предупреждает украинцев о новой информационной атаке РФ

По данным ГУР, на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".

Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь во зло врагам" стоят фразы типа "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" - кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении", – рассказали в разведке. Поделиться

В конце разосланных месседжей – факсимиле московских спецслужб: "с России с любовью".

В ГУР отмечают, что очередная информационная атака РФ против украинцев за границей направлена на устрашение, деморализацию и дезорганизацию наших граждан.

В то же время, использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых Кремль возлагает задачу информационно-психологического влияния на украинцев.

Информационная атака Майдан-3

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

Россия планирует поднять часть реальных тем, которые волнуют украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая бесперспективность сопротивления, коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные теории заговора.

Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

Также РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.