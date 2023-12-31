Как на самом деле Кремль оценивает ход войны с Украиной — данные ГУР

Как удалось узнать украинским разведчикам, команда диктатора Владимира Путина регулярно проводит анализ развития войны против Украины, чтобы решить, что делать в будущем.
Чего Россия больше всего боится во время войны с Украиной
Согласно данным ГУР, указанные оценки власти РФ используют с целью планирования дальнейших боевых и специальных действий в рамках войны против Украины.
К примеру, в Кремле надеются, что финансовая поддержка Украины в 2024 году сократится, однако считают такой сценарий маловероятным.
Более того, указано, что команда Путина считает “особой опасностью” для своего режима тотальное отвращение и пренебрежение к России в украинском обществе.
Едва ли не самой большой проблемой для Кремля является тотальный переход украинцев на родной язык и нежелание общаться на русском даже в быту.
Кремль признает, что война против Украины может окончиться дестабилизацией в самой РФ
По словам украинских разведчиков, российские власти до сих пор не теряют надежду на то, что смогут каким-то образом избавиться от главы государства Владимира Зеленского и его команды и поставить в Киеве своих марионеток.
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