Как на самом деле Кремль оценивает ход войны с Украиной — данные ГУР

Как удалось узнать украинским разведчикам, команда диктатора Владимира Путина регулярно проводит анализ развития войны против Украины, чтобы решить, что делать в будущем.

Чего Россия больше всего боится во время войны с Украиной

Согласно данным ГУР, указанные оценки власти РФ используют с целью планирования дальнейших боевых и специальных действий в рамках войны против Украины.

К примеру, в Кремле надеются, что финансовая поддержка Украины в 2024 году сократится, однако считают такой сценарий маловероятным.

Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается москвой как угроза, что в будущем может привести к «большим проблемам». Поделиться

Более того, указано, что команда Путина считает “особой опасностью” для своего режима тотальное отвращение и пренебрежение к России в украинском обществе.

Едва ли не самой большой проблемой для Кремля является тотальный переход украинцев на родной язык и нежелание общаться на русском даже в быту.

Общественный консенсус, возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, является источником глубокой фрустрации вождей в кремле. Поделиться

Кремль признает, что война против Украины может окончиться дестабилизацией в самой РФ

Чтобы снова «привлечь» бывших сторонников россии среди украинцев, московские «стратеги» подчеркивают необходимость представить «образ будущего для украинцев при разных сценариях «сво». Поделиться

По словам украинских разведчиков, российские власти до сих пор не теряют надежду на то, что смогут каким-то образом избавиться от главы государства Владимира Зеленского и его команды и поставить в Киеве своих марионеток.