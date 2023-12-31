Як насправді Кремлі оцінює хід війни з Україною — дані ГУР

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, команда диктатора Володимира Путіна регулярно проводить аналіз розвитку війни проти України, щоб вирішити, як діяти в майбутньому.
Чого Росія найбільше боїться під час війни з Україною
Згідно з даними ГУР, вказані оцінки влада РФ використовує з метою планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України.
До прикладу, у Кремлі плекають надію, що фінансова підтримка України у 2024 році скоротиться, однак вважають такий сценарій малоймовірним.
Ба більше, вказано, що команда Путіна вважає “особливою небезпекою” для свого режиму тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві.
Чи не найбільшою проблемою для Кремля є тотальний перехід українців на державну мову та небажання спілкуватися російською навіть у побуті.
Кремль визнає, що війна проти України може закінчитися дестабілізацією у самій РФ
За словами українських розвідників, російська влада досі не втрачає надію на те, що зможе якимось чином позбутися глави держави Володимира Зеленського та його команди та поставити у Києві своїх маріонеток
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