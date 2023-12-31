Як насправді Кремлі оцінює хід війни з Україною — дані ГУР
Категорія
Політика
Дата публікації

Як насправді Кремлі оцінює хід війни з Україною — дані ГУР

ГУР
Володимир Путін

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, команда диктатора Володимира Путіна регулярно проводить аналіз розвитку війни проти України, щоб вирішити, як діяти в майбутньому.

Чого Росія найбільше боїться під час війни з Україною

Згідно з даними ГУР, вказані оцінки влада РФ використовує з метою планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України.

До прикладу, у Кремлі плекають надію, що фінансова підтримка України у 2024 році скоротиться, однак вважають такий сценарій малоймовірним.

Утвердження прозахідного вектору розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до «гораздо больших проблем».

Ба більше, вказано, що команда Путіна вважає “особливою небезпекою” для свого режиму тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві.

Чи не найбільшою проблемою для Кремля є тотальний перехід українців на державну мову та небажання спілкуватися російською навіть у побуті.

Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у кремлі.

Кремль визнає, що війна проти України може закінчитися дестабілізацією у самій РФ

Аби знову «привабити» колишніх прихильників росії серед українців, московські «стратеги» наголошують на необхідності представити «образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях «сво».

За словами українських розвідників, російська влада досі не втрачає надію на те, що зможе якимось чином позбутися глави держави Володимира Зеленського та його команди та поставити у Києві своїх маріонеток

Водночас, московити вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику.

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