Росіяни знову "арештували" очільника ГУР Буданова
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Росіяни знову "арештували" очільника ГУР Буданова

Буданов
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Джерело:  online.ua

У РФ знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у вчиненні 104 "терактів".

Буданова вкотре “арештували” в РФ

Суд у Москві заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова за обвинуваченням в організації терактів.

Слідчий комітет РФ звинуватив главу військової розвідки України у скоєнні 104 терактів.

Зокрема, росіяни звинувачують Буданова за двома епізодами: "теракт групою осіб зі значними збитками" та ще один "теракт групою осіб". Рішення виніс Басманний суд Москви.

Мова йде про статті, які у жовтні перерахував Слідчий комітет РФ, звинувачуючи Буданова у "причетності до атак безпілотників".

Вже не перший "арешт" Буданова

Нагадаємо, що цей заочний "арешт" щодо керівника української розвідки вже є другим. Так, у квітні 2023 року його заочно "заарештував" Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту.

Тоді про арешт Буданова просила ФСБ. У цій справі його звинувачують у створенні так званого "терористичного співтовариства", вчиненого групою осіб "теракті", зберіганні зброї та вибухівки.

Крім того, у грудня Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в "розшук" Буданова.

Стаття, за якою він розшукується, не уточнювалася.

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