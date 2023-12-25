Росіяни знову "арештували" очільника ГУР Буданова

У РФ знову заочно "заарештували" керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у вчиненні 104 "терактів".
Буданова вкотре “арештували” в РФ
Суд у Москві заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова за обвинуваченням в організації терактів.
Слідчий комітет РФ звинуватив главу військової розвідки України у скоєнні 104 терактів.
Зокрема, росіяни звинувачують Буданова за двома епізодами: "теракт групою осіб зі значними збитками" та ще один "теракт групою осіб". Рішення виніс Басманний суд Москви.
Мова йде про статті, які у жовтні перерахував Слідчий комітет РФ, звинувачуючи Буданова у "причетності до атак безпілотників".
Вже не перший "арешт" Буданова
Нагадаємо, що цей заочний "арешт" щодо керівника української розвідки вже є другим. Так, у квітні 2023 року його заочно "заарештував" Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту.
Тоді про арешт Буданова просила ФСБ. У цій справі його звинувачують у створенні так званого "терористичного співтовариства", вчиненого групою осіб "теракті", зберіганні зброї та вибухівки.
Крім того, у грудня Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в "розшук" Буданова.
Стаття, за якою він розшукується, не уточнювалася.
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