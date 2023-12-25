Буданов оцінив військові перспективи України на 2024 рік

За словами керівника української військової розвідки Кирила Буданова, злочинному кремлівському режиму під керівництвом диктатора Путіна ніколи не вдасться реалізувати план зі знищення України.
Що відомо про ключові військові цілі України у наступному році
У привітанні українців з Різдвом глава Головного управління розвідки Міноборони зазначив, наступний рік буде роком продовження жорсткої боротьби.
Що відомо про подальші плани російських окупантів в Україні
За словами військового аналітика, полковника запасу і колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова у коментарі журналістам телеканала FREEДОМ, останнім часом російські військові злочинці активно проводять атаки в районі Бахмута, зокрема, на південь і захід від міста.
Він підкреслив, що за таких обставин найближчим часом навряд чи варто чекати масштабних переміщень російської окупаційної армії РФ на цій ділянці фронту.
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