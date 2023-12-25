Буданов оценил военные перспективы Украины на 2024 год

По словам руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова, преступному кремлевскому режиму под руководством диктатора Путина никогда не удастся реализовать план по уничтожению Украины.
Что известно о ключевых военных целях Украины в следующем году
В поздравлении украинцев с Рождеством глава Главного управления разведки Минобороны отметил, что следующий год будет годом продолжения жесткой борьбы.
Что известно о дальнейших планах российских окупантов в Украине
По словам военного аналитика, полковника запаса и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в комментарии журналистам телеканала FREEДОМ, в последнее время российские военные преступники активно проводят атаки в районе Бахмута, в частности, к югу и западу от города.
Он подчеркнул, что в таких обстоятельствах в ближайшее время вряд ли стоит ожидать масштабных перемещений российской оккупационной армии РФ на этом участке фронта.
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