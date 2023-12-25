Буданов оценил военные перспективы Украины на 2024 год

По словам руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова, преступному кремлевскому режиму под руководством диктатора Путина никогда не удастся реализовать план по уничтожению Украины.

Что известно о ключевых военных целях Украины в следующем году

В поздравлении украинцев с Рождеством глава Главного управления разведки Минобороны отметил, что следующий год будет годом продолжения жесткой борьбы.

Украинцы – сильная нация, способная преодолеть все на пути своей свободы и независимости. И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли, - подчеркнул глава ГУР. Поделиться

Что известно о дальнейших планах российских окупантов в Украине

По словам военного аналитика, полковника запаса и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в комментарии журналистам телеканала FREEДОМ, в последнее время российские военные преступники активно проводят атаки в районе Бахмута, в частности, к югу и западу от города.

Многие эксперты называют ситуацию на этом участке фронта как начало оборонительной операции Временного Яра. Поэтому очевидно, что противник вряд ли решится опрокидывать большое количество ресурсов, сосредоточенных на Бахмутском направлении, на другие участки фронта, ведь ему так же важно продвигаться в направлении городской агломерации Славянска и Краматорска, отмечает военный аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что в таких обстоятельствах в ближайшее время вряд ли стоит ожидать масштабных перемещений российской оккупационной армии РФ на этом участке фронта.