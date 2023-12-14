Буданов озвучил новый прогноз по планам армии РФ в Украине

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, преступная армия РФ не планирует вести развязанную Кремлем войну до 2025 года.

Что известно о планах Кремля по дальнейшей войне против Украины

Буданов отметил, что, по его информации, Кремль не планирует вести войну в Украине после 2024 года.

Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет, - подчеркнул руководитель ГУР. Поделиться

Он отметил, что у преступного кремлевского руководства также есть серьезные проблемы с ресурсами.

Ибо эта война очень дорогая. И ресурсы там не ограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы сражаемся за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво, - подчеркнул Буданов. Поделиться

В ГУР назвали реальное количество российских окупантов в Украине

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, несмотря на заявления кремлевского диктатора и военного преступника о том, что в Украине воюет 617 российских военных, реальное их количество составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.

Кроме этого, в ГУР отметили, что преступное российское руководство пыталось выдать за "обучение" последствия подрыва резервуара с горючим на территории нефтебазы Роснефти в Воронеж.

По данным ГУР, во вторник, 12 декабря, в Воронеже раздался взрыв на нефтебазе.

Неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар, сообщают представители ведомства. Поделиться

В ГУР отметили: чтобы скрыть факт диверсии и "собственную несостоятельность" обеспечить безопасность на критических объектах, воронежские власти придумали "обучение подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" непосредственно возле "многотонной" цистерны с горючим.