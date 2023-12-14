Буданов озвучил новый прогноз по планам армии РФ в Украине

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, преступная армия РФ не планирует вести развязанную Кремлем войну до 2025 года.
Что известно о планах Кремля по дальнейшей войне против Украины
Буданов отметил, что, по его информации, Кремль не планирует вести войну в Украине после 2024 года.
Он отметил, что у преступного кремлевского руководства также есть серьезные проблемы с ресурсами.
В ГУР назвали реальное количество российских окупантов в Украине
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, несмотря на заявления кремлевского диктатора и военного преступника о том, что в Украине воюет 617 российских военных, реальное их количество составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.
Кроме этого, в ГУР отметили, что преступное российское руководство пыталось выдать за "обучение" последствия подрыва резервуара с горючим на территории нефтебазы Роснефти в Воронеж.
По данным ГУР, во вторник, 12 декабря, в Воронеже раздался взрыв на нефтебазе.
В ГУР отметили: чтобы скрыть факт диверсии и "собственную несостоятельность" обеспечить безопасность на критических объектах, воронежские власти придумали "обучение подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" непосредственно возле "многотонной" цистерны с горючим.
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