Армия РФ продолжает использовать западные компоненты для производства оружия - Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает использовать западные компоненты для производства оружия - Генштаб

Ракета армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Генштабе ВСУ привели доказательства того, что преступная армия РФ продолжает получать и использовать западные комплектующие для производства собственного оружия и использования его в войне против Украины.

Что известно о доказательствах использования РФ западных компонентов в собственном оружии

По словам спикера Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба Андрея Рудыка, российские оккупанты используют компании-посредники для обхода западных санкций.

В частности, Рудык продемонстрировал микросхемы, изъятые из российского вооружения.

По его словам, микросхемы западного производства есть внутри:

  • ракет Х-101;

  • дронов "Шахед";

  • беспилотников "Орлан";

  • танков "Прорыв";

  • РСЗО "Торнадо".

Он также показал печатную плату, снятую с российской ракеты Х-101; навигационный блок для артиллерии; устройство защиты и шифрования информации.

Представитель Генштаба подчеркнул: в ракетах Х-101, по которым Россия бьет по украинской инфраструктуре, из российского – только пластина, на которой размещаются микросхемы.

В каком еще вооружении Россия использует западные компоненты

Не только в российских ракетах, но и в беспилотниках. Что касается электроники и высоких технологий, все есть иностранное происхождение. То есть иностранные комплектующие, – подчеркнул Рудык.

Как констатировал специалист, один из чипов предназначен для того, чтобы проводить специальные вычисления и сверять координаты. В частности фиксировать, не сбилась ли ракета с курса, летит ли точно в цель.

В то же время Андрей Рудык не возразил, что санкции против России не действуют. Он подтвердил, что ограничения действительно усложняют производство оружия для окупантов. Однако, очевидно, не в той мере, в какой требовалось бы.

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