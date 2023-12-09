Армия РФ продолжает использовать западные компоненты для производства оружия - Генштаб

В Генштабе ВСУ привели доказательства того, что преступная армия РФ продолжает получать и использовать западные комплектующие для производства собственного оружия и использования его в войне против Украины.
Что известно о доказательствах использования РФ западных компонентов в собственном оружии
По словам спикера Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба Андрея Рудыка, российские оккупанты используют компании-посредники для обхода западных санкций.
В частности, Рудык продемонстрировал микросхемы, изъятые из российского вооружения.
По его словам, микросхемы западного производства есть внутри:
ракет Х-101;
дронов "Шахед";
беспилотников "Орлан";
танков "Прорыв";
РСЗО "Торнадо".
Он также показал печатную плату, снятую с российской ракеты Х-101; навигационный блок для артиллерии; устройство защиты и шифрования информации.
Представитель Генштаба подчеркнул: в ракетах Х-101, по которым Россия бьет по украинской инфраструктуре, из российского – только пластина, на которой размещаются микросхемы.
В каком еще вооружении Россия использует западные компоненты
Как констатировал специалист, один из чипов предназначен для того, чтобы проводить специальные вычисления и сверять координаты. В частности фиксировать, не сбилась ли ракета с курса, летит ли точно в цель.
В то же время Андрей Рудык не возразил, что санкции против России не действуют. Он подтвердил, что ограничения действительно усложняют производство оружия для окупантов. Однако, очевидно, не в той мере, в какой требовалось бы.
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