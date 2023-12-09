Армія РФ продовжує використовувати західні компоненти для виробництва зброї — Генштаб

У Генштабі ЗСУ навели докази того, що злочинна армія РФ продовжує отримувати та використовувати західні комплектуючі для виробництва власної зброї і використання її у війні проти України.
Що відомо про докази використання РФ західних компонентів у власній зброї
За словами речника Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генштабу Андрія Рудика, російські окупанти використовують компанії-посередники для обходу західних санкцій.
Зокрема, Рудик продемонстрував мікросхеми, вилучені з російського озброєння.
За його словами, мікросхеми західного виробництва є всередині:
ракет Х-101;
дронів "Шахед";
безпілотників "Орлан";
танків "Прорив";
РСЗВ "Торнадо".
Він також показав друковану плату, яку зняли з російської ракети Х-101; навігаційний блок для артилерії; пристрій для захисту та шифрування інформації.
Представник Генштабу наголосив: у ракетах Х-101, якими Росія б'є по українській інфраструктурі, з російського – лише пластина, на якій розміщуються мікросхеми.
В якому ще озброєнні Росія використовує західні компоненти
Як констатував фахівець, один з чіпів призначений для того, аби проводити спеціальні обчислення і звіряти координати. Зокрема фіксувати, чи ракета не збилась з курсу, чи летить точно в ціль.
Водночас Андрій Рудик не заперечив, що санкції проти Росії не діють. Він підтвердив, що обмеження справді ускладнюють виробництво зброї для окупантів. Проте, вочевидь, не тою мірою, якою було б потрібно.
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