Армія РФ продовжує використовувати західні компоненти для виробництва зброї — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ продовжує використовувати західні компоненти для виробництва зброї — Генштаб

ракета армії РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Генштабі ЗСУ навели докази того, що злочинна армія РФ продовжує отримувати та використовувати західні комплектуючі для виробництва власної зброї і використання її у війні проти України. 

Що відомо про докази використання РФ західних компонентів у власній зброї

За словами речника Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генштабу Андрія Рудика, російські окупанти використовують компанії-посередники для обходу західних санкцій.

Зокрема, Рудик продемонстрував мікросхеми, вилучені з російського озброєння.

За його словами, мікросхеми західного виробництва є всередині:

  • ракет Х-101;

  • дронів "Шахед";

  • безпілотників "Орлан";

  • танків "Прорив";

  • РСЗВ "Торнадо".

Він також показав друковану плату, яку зняли з російської ракети Х-101; навігаційний блок для артилерії; пристрій для захисту та шифрування інформації.

Представник Генштабу наголосив: у ракетах Х-101, якими Росія б'є по українській інфраструктурі, з російського – лише пластина, на якій розміщуються мікросхеми.

В якому ще озброєнні Росія використовує західні компоненти

Не лише у російських ракетах, а й в безпілотниках. Те, що стосується електроніки та високих технологій, все є іноземного походження. Тобто іноземні комплектуючі, - підкреслив Рудик.

Як констатував фахівець, один з чіпів призначений для того, аби проводити спеціальні обчислення і звіряти координати. Зокрема фіксувати, чи ракета не збилась з курсу, чи летить точно в ціль.

Водночас Андрій Рудик не заперечив, що санкції проти Росії не діють. Він підтвердив, що обмеження справді ускладнюють виробництво зброї для окупантів. Проте, вочевидь, не тою мірою, якою було б потрібно.

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