Буданов озвучив новий прогноз стосовно планів армії РФ в Україні

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, злочинна армія РФ не планує вести розв'язану Кремлем війну до 2025 року.
Що відомо про плани Кремля стосовно подальшої війни проти України
Буданов зазначив, що за його інформацією, Кремль не планує вести війну в Україні після 2024 року.
Він зазначив, що в злочинного кремлівського керівництва також є серйозні проблеми із ресурсами.
У ГУР назвали реальну кількість російських окупантів в Україні
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, попри заяви кремлівського диктатора та військового злочинця про те, що наразі в Україні воює 617 російських військових, реальна їхня кількість складає орієнтовно понад 450 тисяч осіб.
Окрім цього у ГУР зазначили, що злочинне російське керівництво намагалось видати за "навчання" наслідки підриву резервуара з пальним на території нафтобази Роснафти у Воронеж.
За даними ГУР, у вівторок, 12 грудня, у Воронежі пролунав вибух на нафтобазі.
У ГУР зазначили: щоб приховати факт диверсії та "власну неспроможність" забезпечити безпеку на критичних об’єктах, воронезька влада вигадала "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" безпосередньо біля "багатотонної" цистерни з пальним.
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