Росія оголосила в розшук очільника ГУР Буданова

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Буданова шукають в Росії

Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР.

Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК, – йдеться у базі МВС РФ. Поширити

У чому РФ звинувачує Буданова

Московський Лефортовський районний суд 21 квітня 2023 року заочно арештував Буданова. Його звинуватили винним у вибуху на Кримському мосту та інкримінують статті Кримінального кодексу РФ "тероризм" і "незаконне використання зброї". Очільника ГУР також оголосили в міжнародний розшук.

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Внаслідок підриву вантажівки сталося масштабне пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Пізніше стало відомо, що вибух організувала Служба безпеки України.