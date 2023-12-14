Росія оголосила в розшук очільника ГУР Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія оголосила в розшук очільника ГУР Буданова

Буданов
Джерело:  online.ua

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Буданова шукають в Росії

Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР.

Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК, – йдеться у базі МВС РФ.

У чому РФ звинувачує Буданова

Московський Лефортовський районний суд 21 квітня 2023 року заочно арештував Буданова. Його звинуватили винним у вибуху на Кримському мосту та інкримінують статті Кримінального кодексу РФ "тероризм" і "незаконне використання зброї". Очільника ГУР також оголосили в міжнародний розшук.

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Внаслідок підриву вантажівки сталося масштабне пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Пізніше стало відомо, що вибух організувала Служба безпеки України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
МВС РФ оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду
МВС РФ оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ оголосила українську співачку Джамалу в розшук
Джамала

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм