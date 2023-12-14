Росія оголосила в розшук очільника ГУР Буданова

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Буданова шукають в Росії
Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР.
У чому РФ звинувачує Буданова
Московський Лефортовський районний суд 21 квітня 2023 року заочно арештував Буданова. Його звинуватили винним у вибуху на Кримському мосту та інкримінують статті Кримінального кодексу РФ "тероризм" і "незаконне використання зброї". Очільника ГУР також оголосили в міжнародний розшук.
8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Внаслідок підриву вантажівки сталося масштабне пошкодження автомобільного та залізничного полотна.
Пізніше стало відомо, що вибух організувала Служба безпеки України.
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