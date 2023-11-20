Влада РФ оголосила українську співачку Джамалу в розшук

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголошено в розшук у Росії.

Росія оголосила Джамалу в розшук

Як випливає з бази розшуку МВС Росії, Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) оголошено в розшук за кримінальною статтею.

Яку саме статтю інкримінують Джамалі, не уточнюється.

За даними російських ЗМІ, її звинувачують у поширенні "фейків" про армію РФ. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Що відомо про позицію Джамали

До слова, Джамала 2016 року перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення" і має активну проукраїнську позицію.

На конкурсі «Євробачення»співачка перемогла з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.

У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.