Влада РФ оголосила українську співачку Джамалу в розшук
Категорія
Україна
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Влада РФ оголосила українську співачку Джамалу в розшук

Джамала
Джерело:  online.ua

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголошено в розшук у Росії.

Росія оголосила Джамалу в розшук

Як випливає з бази розшуку МВС Росії, Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) оголошено в розшук за кримінальною статтею.

Яку саме статтю інкримінують Джамалі, не уточнюється.

За даними російських ЗМІ, її звинувачують у поширенні "фейків" про армію РФ. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Що відомо про позицію Джамали

До слова, Джамала 2016 року перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення" і має активну проукраїнську позицію.

На конкурсі «Євробачення»співачка перемогла з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.

У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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