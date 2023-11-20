Власти РФ объявили украинскую певицу Джамалу в розыск
Категория
Украина
Дата публикации

Власти РФ объявили украинскую певицу Джамалу в розыск

Джамала
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Источник:  online.ua

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объявлена в розыск в России.

Россия объявила Джамалу в розыск

Как следует из базы розыска МВД России, Джамали (настоящее имя – Сусан Джамаладинов) объявлен в розыск по уголовной статье.

Какую статью инкриминируют Джамали, не уточняется.

По данным российских СМИ, ее обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ. В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.

Что известно о позиции Джамалы

К слову, Джамала в 2016 году победила на песенном конкурсе "Евровидение" и имеет активную проукраинскую позицию.

На конкурсе «Евровидение» певица победила с песней о сталинской депортации крымских татар. Певица последовательно осуждает российскую аннексию Крыма.

В апреле прошлого года стало известно, что Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет.

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