Альбом Джамалы QIRIM номинирован на Шевченковскую премию 2024 года — видео

QIRIM – сборник крымскотатарских песен в оркестровых аранжировках, ранее его презентовали с симфоническим оркестром в Киеве и Ливерпуле.

QIRIM от Джамалы попал в лонг-лист Шевченковской премии

Вышедший 5 мая 2023 года QIRIM от Джамалы попал в лонг-лист Шевченковской премии в номинации «Музыкальное искусство». Это самая высокая государственная награда за вклад в развитие украинской культуры.

Альбом выдвинуло АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Это сборник крымскотатарских песен в оркестровых аранжировках, ранее его презентовали с симфоническим оркестром в Киеве и Ливерпуле.

Комитет Шевченковской премии в этом году объявил номинантов в категориях «Литература», «Литературоведение и искусствоведение», «Публицистика», «Журналистика», «Визуальные искусства», «Киноискусство» и «Театральное искусство».

Среди них: группа Hudaki Village Band за концерт «Музыка из сердца Украины», фильм «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, документальный фильм «Юки», «20 дней в Мариуполе» и другие.

Традиционно награждение проходит 9 марта, на день рождения Тараса Шевченко. Премию учредили в 1961-м, 2023 год стал первым годом, когда премию не вручили в эту дату.

Альбом Qırım от Джамалы: что известно

Альбом "Qırım" состоит из 14 песен, которые в определенной степени собирают полуостров как паззл, – рассказывала Джамала в интервью. Поделиться

5 мая, когда крымские татары празднуют главный праздник весны – Хыдырлез, украинская крымскотатарская певица Джамала выпустила альбом Qirim – сборник старинных песен крымскотатарского народа.

В сборник вошли 14 композиций – ранее неизвестных, переписанных или забытых. Джамала нашла его в городах и поселках Крымского полуострова. В МКИП сообщили, что альбом Qırım Джамала презентует вместе с Национальным симфоническим оркестром Украины на сцене Национальной оперы, а после этого альбом впервые зазвучит вживую в Великобритании, в Ливерпуле, совместно с BBC Philharmonic Orchestra.

Кроме удивительного спасения музыкального крымскотатарского наследия, команда Джамалы была вынуждена спасать от россиян свои достижения физически. Работа над альбомом началась до полномасштабного вторжения России в Украину.

Джамала призналась британским журналистам, что уже записанный сборник пришлось буквально спасать под российскими обстрелами весной 2022-го.

Моим вторым мнением после "Где мои дети?", когда мы услышали сирены и все это, было "Где мой альбом?" Поделиться

Во время оккупации Киевской области, когда столица оказалась под угрозой, серверы с наработанными материалами эвакуировал в безопасное место саунд-продюсер проекта Сергей Круценко.

Джамала пришла к Сергею с идеей альбома QIRIM в 2020 году. Вместе они трудились над ним до 8 января 2023 года. В этот день Сергей умер – его сердце не выдержало. Он не дожил до презентации проекта три месяца.