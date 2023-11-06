Альбом Джамали QIRIM номіновано на Шевченківську премію 2024 року — відео

QIRIM – збірка кримськотатарських пісень у оркестрових аранжуваннях, раніше його презентували з симфонічним оркестром у Києві та Ліверпулі.

QIRIM від Джамали потрапив у лонгліст Шевченківської премії

QIRIM від Джамали, що вийшов 5 травня 2023 року, потрапив у лонгліст Шевченківської премії у номінації «Музичне мистецтво». Це найвища державна нагорода за внесок у розвиток української культури.

Альбом висунуло АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Це збірка кримськотатарських пісень у оркестрових аранжуваннях, раніше його презентували з симфонічним оркестром у Києві та Ліверпулі.

Комітет Шевченківської премії цього року оголосив номінантів у категоріях «Література», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Публіцистика», «Журналістика», «Візуальні мистецтва», «Кіномистецтво» і «Театральне мистецтво».

Серед них: гурт Hudaki Village Band за концерт «Музика із серця України», стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, документальний фільм «Юкі», «20 днів у Маріуполі» та інші.

Традиційно нагородження відбувається 9-го березня, на день народження Тараса Шевченка. Премію заснували у 1961-му, 2023 став першим роком, коли премію не вручили у цю дату.

Альбом Qırım від Джамали: що відомо

Альбом "Qırım" складається з 14 пісень, які певною мірою збирають півострів, як пазл, – розповідала Джамала в інтерв'ю. Поширити

5 травня, коли кримські татари святкують головне свято весни – Хидирлез, українська кримськотатарська співачка Джамала випустила альбом Qirim – збірку старовинних пісень кримськотатарського народу.

До збірки ввійшло 14 композицій – раніше невідомих, переписаних чи забутих. Джамала віднайшла їх у містах та селищах Кримського півострова. У МКІП повідомили, що альбом Qırım Джамала презентує разом із Національним симфонічним оркестром України на сцені Національної опери, а після цього альбом вперше зазвучить наживо у Великій Британії, в Ліверпулі, спільно з BBC Philharmonic Orchestra.

Окрім дивовижного порятунку музичної кримськотатарської спадщини, команда Джамали вимушена була рятувати від росіян свої здобутки фізично. Робота над альбомом розпочалась до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джамала зізналася британським журналістам, що вже записану збірку довелося буквально рятувати під російськими обстрілами навесні 2022-го:

Моєю другою думкою після "Де мої діти?", коли ми почули сирени і усе це, було "Де мій альбом? Поширити

Під час окупації Київщини, коли столиця опинилась під загрозою, сервери з напрацьованими матеріалами евакуював у безпечне місце саунд-продюсер проєкту Сергій Круценко.

Джамала прийшла до Сергія з ідеєю альбому "QIRIM" у 2020 році. Разом вони працювали над ним до 8 січня 2023 року. В цей день Сергій помер – його серце не витримало. Він не дожив до презентації проєкту три місяці.