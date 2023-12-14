Россия объявила в розыск главы ГУР Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Россия объявила в розыск главы ГУР Буданова

Буданов
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Источник:  online.ua

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Буданова ищут в России

В то же время ведомство не отметило, по какой статье разыскивается глава ГУР.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, говорится в базе МВД РФ.

В чем РФ обвиняет Буданова

Московский Лефортовский районный суд 21 апреля 2023 заочно арестовал Буданова. Его обвинили в взрыве на Крымском мосту и инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ "терроризм" и "незаконное использование оружия". Главу ГУР также объявили в международный розыск.

8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался мощный взрыв. В результате подрыва грузовика произошло масштабное повреждение автомобильного и железнодорожного полотна.

Позже стало известно, что взрыв был организован Службой безопасности Украины.

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