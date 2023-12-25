Россияне снова "арестовали" главу ГУР Буданова

В РФ снова заочно "арестовали" руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. На этот раз его обвиняют в совершении 104 "терактов".

Буданова в который раз "арестовали" в РФ

Суд в Москве заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов.

Следственный комитет РФ обвинил главу военной разведки Украины в совершении 104 терактов.

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: "теракт группой лиц со значительными убытками" и еще один "теракт группой лиц". Решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о статьях, перечисленных в октябре Следственным комитетом РФ, обвиняя Буданова в "причастности к атакам беспилотников".

Уже не первый "арест" Буданова

Напомним, что этот заочный "арест" в отношении руководителя украинской разведки уже второй. Так, в апреле 2023 года его заочно "арестовал" Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.

Тогда об аресте Буданова просила ФСБ. В этом деле его обвиняют в создании так называемого "террористического сообщества", совершенного группой лиц "теракте", хранении оружия и взрывчатки.

Кроме того, в декабре Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Буданова.

Статья, по которой он разыскивается, не уточнялась.