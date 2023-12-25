Россияне снова "арестовали" главу ГУР Буданова
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне снова "арестовали" главу ГУР Буданова

Буданов
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В РФ снова заочно "арестовали" руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. На этот раз его обвиняют в совершении 104 "терактов".

Буданова в который раз "арестовали" в РФ

Суд в Москве заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов.

Следственный комитет РФ обвинил главу военной разведки Украины в совершении 104 терактов.

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: "теракт группой лиц со значительными убытками" и еще один "теракт группой лиц". Решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о статьях, перечисленных в октябре Следственным комитетом РФ, обвиняя Буданова в "причастности к атакам беспилотников".

Уже не первый "арест" Буданова

Напомним, что этот заочный "арест" в отношении руководителя украинской разведки уже второй. Так, в апреле 2023 года его заочно "арестовал" Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.

Тогда об аресте Буданова просила ФСБ. В этом деле его обвиняют в создании так называемого "террористического сообщества", совершенного группой лиц "теракте", хранении оружия и взрывчатки.

Кроме того, в декабре Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Буданова.

Статья, по которой он разыскивается, не уточнялась.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какое состояние здоровья жены Буданова после отравления — ответ ГУР
Марьяна Буданова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия объявила в розыск главы ГУР Буданова
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов оценил военные перспективы Украины на 2024 год
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.