Какое состояние здоровья жены Буданова после отравления — ответ ГУР

Жена руководителя ГУР Марианна Буданова и офицеры, недавно отравленные тяжелыми металлами, имеют удовлетворительное состояние здоровья.
Каково состояние здоровья жены Буданова после отравления
По словам Юсова, с женой Кирилла Буданова и офицерами все хорошо благодаря своевременному реагированию и профессиональности врачей. Они прошли курс лечения в украинской клинике и в дальнейшем будут под наблюдением медиков и будут проходить регулярные обследования.
Также он сообщил, что идет внутреннее расследование, которое проводят внутренние подразделения Главного управления разведки.
На вопрос о том, не угрожает ли сейчас ничего жизни Марианны Будановой и офицеров Юсов отметил, что такие случаи отравления сложны и требуют постоянного наблюдения.
Отравление жены главы ГУР: что известно
Об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября. Сообщалось, что ей диагностировали отравление тяжелыми металлами и после ухудшения состояния жена главы ГУР была госпитализирована.
Также симптомы отравления выявили у некоторых работников украинской разведки. Вероятно, вещества попали в организмы пострадавших не случайно.
По словам эксголовы разведки Валерия Кондратюка, предположительно, Буданова и офицеры ГУР были отравлены мышьяком и ртутью. В частности, это вещества, выведение из организма которых занимает некоторое время.
Также он рассказал, что единственная возможность предотвратить покушение именно тогда, когда злоумышленники выясняют режим дня потенциальных жертв, а именно: маршруты, время и место нахождения жертв.
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