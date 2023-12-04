Какое состояние здоровья жены Буданова после отравления — ответ ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Какое состояние здоровья жены Буданова после отравления — ответ ГУР

Марьяна Буданова
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Жена руководителя ГУР Марианна Буданова и офицеры, недавно отравленные тяжелыми металлами, имеют удовлетворительное состояние здоровья.

Каково состояние здоровья жены Буданова после отравления

По словам Юсова, с женой Кирилла Буданова и офицерами все хорошо благодаря своевременному реагированию и профессиональности врачей. Они прошли курс лечения в украинской клинике и в дальнейшем будут под наблюдением медиков и будут проходить регулярные обследования.

Также он сообщил, что идет внутреннее расследование, которое проводят внутренние подразделения Главного управления разведки.

На вопрос о том, не угрожает ли сейчас ничего жизни Марианны Будановой и офицеров Юсов отметил, что такие случаи отравления сложны и требуют постоянного наблюдения.

Отравление жены главы ГУР: что известно

Об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября. Сообщалось, что ей диагностировали отравление тяжелыми металлами и после ухудшения состояния жена главы ГУР была госпитализирована.

Также симптомы отравления выявили у некоторых работников украинской разведки. Вероятно, вещества попали в организмы пострадавших не случайно.

По словам эксголовы разведки Валерия Кондратюка, предположительно, Буданова и офицеры ГУР были отравлены мышьяком и ртутью. В частности, это вещества, выведение из организма которых занимает некоторое время.

Также он рассказал, что единственная возможность предотвратить покушение именно тогда, когда злоумышленники выясняют режим дня потенциальных жертв, а именно: маршруты, время и место нахождения жертв.

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