В ГУР раскрыли подробности расследования дела об отравлении супруги Буданова

Представители Главного управления разведки Минобороны проводят расследование по отравлению жены руководителя ведомства Кирилла Буданова Марианны Будановой.
Что известно о расследовании по отравлению жены Буданова
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в настоящее время в отношении дела об отравлении супруги Буданова Марианны продолжается внутреннее расследование.
Представитель ГУР добавил, что поскольку речь идет о вероятной враждебной спецоперации, направленной против представителей разведки и их родных, расследование проводят представители подразделения безопасности.
По его словам, после изучения всех обстоятельств события будет приниматься решение о привлечении других правоохранительных органов, передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.
Что известно об отравлении жены Буданова
По информации неназванного представителя ГУР в комментарии "РБК-Украина", жену руководителя разведки Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.
В ГУР подтверждали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Но их не называли.
По данным источников, Буданову могли отравить мышьяком и ртутью. Скорее всего, жену Буданова "отравили из-за еды".
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