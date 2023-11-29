В ГУР раскрыли подробности расследования дела об отравлении супруги Буданова

Что известно о расследовании по отравлению жены Буданова

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в настоящее время в отношении дела об отравлении супруги Буданова Марианны продолжается внутреннее расследование.

По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование. Согласно статье 47, частей 3 и 4 статьи 24 Закона Украины "О разведке", статьи 5 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", статей 5 и 6 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", указанные инциденты расследуют подразделение собственной безопасности ГУР МО Украины, – отметил Юсов. Поделиться

Представитель ГУР добавил, что поскольку речь идет о вероятной враждебной спецоперации, направленной против представителей разведки и их родных, расследование проводят представители подразделения безопасности.

По его словам, после изучения всех обстоятельств события будет приниматься решение о привлечении других правоохранительных органов, передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.

Что известно об отравлении жены Буданова

По информации неназванного представителя ГУР в комментарии "РБК-Украина", жену руководителя разведки Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

В ГУР подтверждали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Но их не называли.

По данным источников, Буданову могли отравить мышьяком и ртутью. Скорее всего, жену Буданова "отравили из-за еды".