Журналисты узнали о состоянии Буданова после сообщения об отравлении его жены

В спецслужбах рассказали о состоянии руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова после информации об отравлении его супруги.
Как чувствует себя руководитель разведки
По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке.
Отметим, новость об отравлении Марианны Будановой опубликовало украинское издание Бабель со ссылкой на своих инсайдеров в ГУР.
Журналисты утверждают, что сейчас она находится в больнице.
На момент публикации материала online.ua не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.
Россия начала против Украины информационную атаку "Майдан-3"
13 ноября online.ua первым в Украине опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.
Как удалось узнать редакции издания, куратором этой операции стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"
Ключевая цель Москвы во время Майдана-3 — дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.
Кроме того, РФ намерена осуществить серию покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.
Впоследствии эту информацию подтвердил глава государства Владимир Зеленский.
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