Журналисты узнали о состоянии Буданова после сообщения об отравлении его жены
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты узнали о состоянии Буданова после сообщения об отравлении его жены

Буданов
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Источник:  РБК Украина

В спецслужбах рассказали о состоянии руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова после информации об отравлении его супруги.

Как чувствует себя руководитель разведки

По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке.

С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили, - уточнил один из источников.

Отметим, новость об отравлении Марианны Будановой опубликовало украинское издание Бабель со ссылкой на своих инсайдеров в ГУР.

Журналисты утверждают, что сейчас она находится в больнице.

На момент публикации материала online.ua не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Россия начала против Украины информационную атаку "Майдан-3"

13 ноября online.ua первым в Украине опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.

Как удалось узнать редакции издания, куратором этой операции стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"

Ключевая цель Москвы во время Майдана-3 — дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.

Кроме того, РФ намерена осуществить серию покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава государства Владимир Зеленский.

Операция называется "Майдан-3". Она стремится сменить президента. Может быть, не убийством. Я имею в виду, что это меняется. Они будут использовать любые имеющиеся инструменты, — предупредил украинский лидер.

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