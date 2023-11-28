Журналісти дізналися про стан Буданова після повідомлення про отруєння його дружини

У спецслужбах розповіли про стан керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова після інформації про отруєння його дружини.

Як почувається керівник розвідки

За даними двох джерел у спецслужбах, у Буданова отруєння не встановлено. З його здоровʼям усе в порядку.

З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили, - уточнив одне з джерел. Поширити

Зазначимо, новину про отруєння Маріанни Буданової опублікувало українське видання “Бабель” з посиланням на своїх інсайдерів у ГУР.

Журналісти стверджують, що зараз вона знаходиться у лікарні.

На момент публікації матеріалу online.ua не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

Росія розпочала проти України інформаційну атаку “Майдан-3”

13 листопада online.ua першим в Україні опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Як вдалося дізнатися редакції видання, куратором цієї операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”

Ключова мета Москви під час “Майдану-3” — дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Окрім того, РФ має намір здійснити серію замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.

Згодом цю інформацію підтвердив глава держави Володимир Зеленський.