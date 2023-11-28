Хто наказав отруїти дружину Буданова — версія політтехнолога

Уранці 28 листопада українські журналісти заявили про замах на дружину глави ГУР Кирила Буданова — Маріанну. Згідно з їхніми даними, її отруїли важкими металами. Політтехнолог Сергій Гайдай пояснив, хто може бути до цього причетним.

Буданов і його сім'я — одна з головних цілей для Росії

На переконання Сергія Гайдая, саме влада РФ наказала вбити дружину шефа української розвідки.

Я б сказав, (що це — ред.) не нові (спецоперації Росії — ред.). Саме отруєння і отрути — це основна, якщо можна так назвати, фішка ще радянських спецслужб, починаючи ще з часів створення Радянського Союзу, — пояснив експерт. Поширити

Політтехнолог також нагадав про те, у СРСР навіть існували лабораторії і вчені, які розробляли потрібні для цього речовини.

Ні для кого не секрет, що величезна кількість ворогів радянської влади, а потім вже і Росії, була саме отруєна.

Це відомі справи останніх часів — і Скрипалів, отруєння в Британії; і є версія про отруєння Ющенка під час виборчої кампанії; і їхні опозиціонерів, — зазначає Сергій Гайдай. Поширити

На переконання експерта, очільник ГУР Кирило Буданов та його сім’я можуть бути однією з головних цілей для Росії.

У них є такий інструмент, як отруєння, отрути — різні дуже, починаючи з “Новичка” і іншого — для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю, — озвучив своє припущення політтехнолог. Поширити

Зазначимо, новину про отруєння Маріанни Буданової опублікувало українське видання “Бабель” з посиланням на своїх інсайдерів у ГУР.

Журналісти стверджують, що зараз вона знаходиться у лікарні.

На момент публікації матеріалу online.ua не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

Росія розпочала проти України інформаційну атаку “Майдан-3”

13 листопада online.ua першим в Україні опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Як вдалося дізнатися редакції видання, куратором цієї операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”

Ключова мета Москви під час “Майдану-3” — дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Окрім того, РФ має намір здійснити серію замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.

Згодом цю інформацію підтвердив глава держави Володимир Зеленський.