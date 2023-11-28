Хто наказав отруїти дружину Буданова — версія політтехнолога

Уранці 28 листопада українські журналісти заявили про замах на дружину глави ГУР Кирила Буданова — Маріанну. Згідно з їхніми даними, її отруїли важкими металами. Політтехнолог Сергій Гайдай пояснив, хто може бути до цього причетним.
Буданов і його сім'я — одна з головних цілей для Росії
На переконання Сергія Гайдая, саме влада РФ наказала вбити дружину шефа української розвідки.
Політтехнолог також нагадав про те, у СРСР навіть існували лабораторії і вчені, які розробляли потрібні для цього речовини.
Ні для кого не секрет, що величезна кількість ворогів радянської влади, а потім вже і Росії, була саме отруєна.
На переконання експерта, очільник ГУР Кирило Буданов та його сім’я можуть бути однією з головних цілей для Росії.
Зазначимо, новину про отруєння Маріанни Буданової опублікувало українське видання “Бабель” з посиланням на своїх інсайдерів у ГУР.
Журналісти стверджують, що зараз вона знаходиться у лікарні.
На момент публікації матеріалу online.ua не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.
Росія розпочала проти України інформаційну атаку “Майдан-3”
13 листопада online.ua першим в Україні опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
Як вдалося дізнатися редакції видання, куратором цієї операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”
Ключова мета Москви під час “Майдану-3” — дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.
Окрім того, РФ має намір здійснити серію замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.
Згодом цю інформацію підтвердив глава держави Володимир Зеленський.
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