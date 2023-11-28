Кто приказал отравить жену Буданова — версия политтехнолога

Утром 28 ноября украинские журналисты заявили о покушении на жену главы ГУР Кирилла Буданова — Марианну. Согласно их данным, ее отравили тяжелыми металлами. Политтехнолог Сергей Гайдай объяснил, кто может быть к этому причастен.

Буданов и его семья – одна из главных целей для России

По убеждению Сергея Гайдая, именно власти РФ приказали убить жену шефа украинской разведки.

Я бы сказал, (что это – ред.) не новые (спецоперации России – ред.). Само отравление и яды — это основная, если можно так назвать, фишка еще советских спецслужб, начиная со времен создания Советского Союза, — объяснил эксперт. Поделиться

Политтехнолог также напомнил о том, что в СССР даже существовали лаборатории и ученые, которые разрабатывали нужные для этого вещества.

Ни для кого не секрет, что огромное количество врагов советской власти, а потом уже и России, были именно отравлено.

Это известные дела последних времен — и Скрипалей, отравления в Британии; и есть версия об отравлении Ющенко во время избирательной кампании; и их оппозиционеров, – отмечает Сергей Гайдай. Поделиться

По мнению эксперта, глава ГУР Кирилл Буданов и его семья могут быть одной из главных целей для России.

У них есть такой инструмент, как отравление, яды — разные очень, начиная с "Новичка" и прочего - для тех, кого они считают врагами. Видимо, господин Буданов и его семья для них такая цель, — озвучил свое предположение политтехнолог. Поделиться

Отметим, новость об отравлении Марианны Будановой опубликовало украинское издание “Бабель” со ссылкой на своих инсайдеров в ГУР.

Журналисты утверждают, что сейчас она находится в больнице.

На момент публикации материала online.ua не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Россия начала против Украины информационную атаку "Майдан-3"

13 ноября online.ua первым в Украине опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.

Как удалось узнать редакции издания, куратором этой операции стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"

Ключевая цель Москвы во время “Майдана-3” — дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.

Кроме того, РФ намерена осуществить серию покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.

Эту информацию подтвердил глава государства Владимир Зеленский.