У ГУР розкрили подробиці розслідування справи про отруєння дружини Буданова

Що відомо про розслідування стосовно отруєння дружини Буданова

За словами представника ГУР Андрія Юсова, наразі стосовно справи про отруєння дружини Буданова Маріанни триває внутрішнє розслідування.

За фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочато й триває внутрішнє розслідування. Відповідно до статті 47, частин 3 та 4 статті 24 Закону України "Про розвідку", статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", статей 5 та 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", вказані інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України, - зазначив Юсов. Поширити

Представник ГУР додав, що оскільки мова йде про ймовірну ворожу спецоперацію, спрямовану проти представників розвідки та їх рідних, розслідування проводять представники підрозділу безпеки.

За його словами, після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів, передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

Що відомо про отруєння дружини Буданова

За інформацією неназваного представника ГУР у коментарі “РБК-Україна”, дружину керівника розвідки Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком і ртуттю.

У ГУР підтверджували, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Але їх не називали.

За даними джерел, Буданову могли отруїть миш'яком і ртуттю. Скоріше за все, дружину Буданова "отруїли через їжу".