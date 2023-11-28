У ГУР офіційно підтвердили отруєння Маріанни Буданової

28 листопада українські журналісти заявили про замах на дружину глави ГУР Кирила Буданова — Маріанну. В розвідці офіційно підтвердили цю інформацію.
Українська розвідка підтвердила отруєння дружини Буданова
Представник розвідки Андрій Юсов в коментарі “Радіо Свобода” повідомив, що інформація про отруєння Маріанни Буданової відповідає дійсності.
Крім того, Юсов підтвердив факт отруєння й кількох співробітників ГУР.
Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.
Росія розпочала проти України інформаційну атаку “Майдан-3”
13 листопада online.ua першим в Україні опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
Як вдалося дізнатися редакції видання, куратором цієї операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”
Ключова мета Москви під час “Майдану-3” — дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.
Окрім того, РФ має намір здійснити серію замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.
Згодом цю інформацію підтвердив глава держави Володимир Зеленський.
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