У ГУР офіційно підтвердили отруєння Маріанни Буданової

28 листопада українські журналісти заявили про замах на дружину глави ГУР Кирила Буданова — Маріанну. В розвідці офіційно підтвердили цю інформацію.

Українська розвідка підтвердила отруєння дружини Буданова

Представник розвідки Андрій Юсов в коментарі “Радіо Свобода” повідомив, що інформація про отруєння Маріанни Буданової відповідає дійсності.

Дружина голови української військової розвідки справді була отруєна важкими металами і зараз проходить курс лікування, який вже завершується, – зазначає видання. Поширити

Крім того, Юсов підтвердив факт отруєння й кількох співробітників ГУР.

Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.

Росія розпочала проти України інформаційну атаку “Майдан-3”

13 листопада online.ua першим в Україні опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Як вдалося дізнатися редакції видання, куратором цієї операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”

Ключова мета Москви під час “Майдану-3” — дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Окрім того, РФ має намір здійснити серію замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.

Згодом цю інформацію підтвердив глава держави Володимир Зеленський.