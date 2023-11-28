В ГУР официально подтвердили отравление Марианны Будановой

28 ноября украинские журналисты заявили о покушении на жену главы ГУР Кирилла Буданова - Марианну. В разведке официально подтвердили эту информацию.

Украинская разведка подтвердила отравление жены Буданова

Представитель разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода сообщил, что информация об отравлении Марианны Будановой соответствует действительности.

Жена главы украинской военной разведки действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения, – отмечает издание. Поделиться

Кроме того, Юсов подтвердил факт отравления и нескольких сотрудников ГУР.

Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.

Россия начала против Украины информационную атаку "Майдан-3"

13 ноября online.ua первым в Украине опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.

Как удалось узнать редакции издания, куратором этой операции стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"

Ключевая цель Москвы во время Майдана-3 — дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.

Кроме того, РФ намерена осуществить серию покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава государства Владимир Зеленский.