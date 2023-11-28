В ГУР официально подтвердили отравление Марианны Будановой

28 ноября украинские журналисты заявили о покушении на жену главы ГУР Кирилла Буданова - Марианну. В разведке официально подтвердили эту информацию.
Украинская разведка подтвердила отравление жены Буданова
Представитель разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода сообщил, что информация об отравлении Марианны Будановой соответствует действительности.
Кроме того, Юсов подтвердил факт отравления и нескольких сотрудников ГУР.
Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.
Россия начала против Украины информационную атаку "Майдан-3"
13 ноября online.ua первым в Украине опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.
Как удалось узнать редакции издания, куратором этой операции стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта "Новороссия"
Ключевая цель Москвы во время Майдана-3 — дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.
Кроме того, РФ намерена осуществить серию покушений на ряд должностных лиц. С этой целью в России даже было подготовлено несколько групп исполнителей.
Впоследствии эту информацию подтвердил глава государства Владимир Зеленский.
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