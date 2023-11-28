Что нужно знать об отравлении тяжелыми металлами

28 ноября украинские журналисты сообщили об отравлении тяжелыми металлами жены главы шефа украинской разведки Кирилла Буданова — Марианны. Официальный представитель ГУР Андрей Юсов уже подтвердил данные медиа. В СМИ предполагают, что женщину пытались убить. На фоне последних событий редакция online.ua решила собрать информацию о том, почему и как происходит отравление тяжелыми металлами.

Тяжелые металлы: что это такое и где их используют

Тяжелые металлы — это ряд химических элементов, крайне токсичных и опасных для всех живых организмов.

В первую очередь это ртуть, свинец, кадмий, стронций, мышьяк, никель и таллий.

Что важно понимать, они окружают нас повсюду: в составе бытовых химических растворов, в почве, воде, в атмосфере.

В большинстве случаев тяжелые металлы попадают в организм человека через кожу (косметика, лак, краска для волос), легкие или желудочно-кишечный тракт (пища, вода).

Чаще всего жертвами отравления становятся люди, которые едят немытые растительные продукты, пьют неочищенную воду, или используют емкости, которые не предназначены для хранения пищевых продуктов.

Также нельзя забывать о том, что токсичные металлы выходят из мест производства через трубы вместе с поднимающимся в небо дымом, далее выпадают вместе с дождем, проникая в воду, почву, продукты.

После этого токсичные компоненты начинают накапливаться в органах и тканях людей и истощать ресурсы организма.

В избыточном количестве они способны изменять структуру белков, отрицательно влиять на обмен веществ, вызывать клеточные мутации, нарушать структуру и проницаемость клеточных мембран, а также спровоцировать нарушение работы внутренних органов.

Какие симптомы отравления тяжелыми металлами:

усталость;

быстрая утомляемость;

головная боль;

повышенное газообразование;

сильные и резкие боли в животе;

усиливается тошнота, вплоть до рвоты;

расстройство кишечника, сильный понос, иногда с кровью и слизью;

ощущение вкуса металла в полости рта;

ощущение жара по всему организму;

нарушение сердечной деятельности, дыхательной системы.

Что делать, если вы заподозрили у себя отравление тяжелыми металлами

Самое главное — не паниковать и обратиться к врачу, или вызвать скорую.

Для качественной диагностики в этом случае потребуется комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов.

Только специалист сможет понять, что с вами действительно происходит и назначит необходимое лечение.

Чтобы не допустить отравления тяжелыми металлами, нужно использовать качественные фильтры для воды, пользоваться воздухоочистителями, стараться не есть крупную рыбу (тунца) и ограничивать в своем рационе морепродукты, а также поддерживать работу печени и желчевыводящей системы.

Нельзя также забывать о тренировках и посещениях инфракрасной сауны, бани, ведь тяжелые металлы также выходят из человеческого организма с потом.