Що треба знати про отруєння важкими металами

28 листопада українські журналісти повідомили про отруєння важкими металами дружини глави шефа української розвідки Кирила Буданова — Маріанни. Офіційний представник ГУР Андрій Юсов уже підтвердив дані медіа. У ЗМІ припускають, що жінку намагалися вбити. На тлі останніх подій редакція online.ua вирішила зібрати найважливішу інформацію про те, чому та як стаються отруєння важкими металами.

Важкі метали: що це таке та де їх використовують

Важкі метали — це ряд хімічних елементів, які є вкрай токсичними та небезпечними для всіх живих організмів.

Насамперед йдеться про ртуть, свинець, кадмій, стронцій, миш'як, нікель та талій.

Що важливо розуміти, вони оточують нас всюди: в складі побутових хімічних розчинів, в ґрунті, у воді, в атмосфері.

У більшості випадків важкі метали потрапляють до організму людини через шкіру (косметика, лак, фарба для волосся), легені або шлунково-кишковий тракт (їжа, вода).

Найчастіше жертвами отруєння стають люди, які їдять немиті рослинні продукти, п’ють неочищену воду, або ж використовують ємкості, які не призначені для зберігання харчових продуктів.

Також не можна забувати про те, що токсичні метали виходять з місць виробництва через труби разом із димом, який піднімається в небо і далі випадає разом із дощем, проникаючи у воду, ґрунт, продукти.

Після цього токсичні компоненти починають накопичуватися в органах і тканинах людей й виснажувати ресурси організму.

У надмірній кількості вони здатні змінювати структуру білків, негативно впливати на обмін речовин, викликати клітинні мутації, порушувати структуру та проникність клітинних мембран, а також навіть спровокувати порушення роботи внутрішніх органів.

Які є симптоми отруєння важкими металами:

знесилення;

швидка втомлюваність;

головний біль;

підвищене газоутворення;

сильні і різкі болі в животі;

посилюється нудота, аж до блювоти;

розлад кишечника, сильний пронос, інколи з кровю та слизом;

відчуття смаку металу в ротовій порожнині;

відчуття жару по всьому організму;

порушення серцевої діяльності, дихальної системи.

Що робити, якщо ви запідозрили у себе отруєння важкими металами

Найголовніше — не панікувати та звернутися до лікаря, або ж викликати швидку.

Для якісної діагностики у такому випадку знадобиться комплексний аналіз сечі на наявність важких металів.

Лише фахівець зможе зрозуміти, що з вами насправді відбувається та призначити необхідне лікування.

Щоб не допустити отруєння важкими металами потрібно використовувати якісні фільтри для води користуватися очищувачами повітря, намагатися не їсти велику рибу (тунця) та обмежувати у своєму раціоні, морепродукти, а також підтримувати роботу печінки та жовчовивідної системи

Не можна також забувати про тренування і відвідування інфрачервоної сауни, лазні, адже важкі метали також виходять з людського організму з потом.