ГУР заявляє про активізацію приватної армії Путіна "Еспаньола"
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ГУР заявляє про активізацію приватної армії Путіна "Еспаньола"

ГУР
Путін
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У партії диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія" з'явилася власна приватна армія – так звана ПВК "Еспаньола" 

Приватна армія Путіна "Еспаньола": що про неї наразі відомо

Згідно з даними українських розвідників, "Еспаньола" раніше перебувала у структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

Однак минулого року путінська політична сила вирішила прибрати її собі до рук ― після цього терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії і на гроші з "Єдиної Росії" розпочав активний рекрутинг.

Головне управління розвідки дізналося, що до ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб’єктів" РФ та тимчасово окупованих територій України.

Що важливо розуміти, останніх використовують у “м’ясних” штурмах для створення статусу “бойового підрозділу”.

Як відбувається рекрутинг до путінської ПВК "Еспаньола"

Як повідомляють українські розвідники, у пунктах рекрутингу до “Еспаньйоли”, що знаходяться на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць.

Окрім того, вказано, що контракт можна підписати мінімум на пів року.

Вмирати за Росію також заманюють “страховими виплатами”:

  • 1 млн рублів ― легке поранення;

  • 2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

  • 3 млн рублів ― важке поранення;

  • 5 млн рублів ― смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого “гарматного м’яса” росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють “зниклими безвісти”, щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.

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