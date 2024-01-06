Воины ГУР вывели из строя 2 российских ЗРПК "Панцирь С1" в Белгородской области — видео

6 января украинская разведка провела операцию на территории Белгородской области. Украинские дроны вывели из строя две системы российской ПВО.

Операция ГУР в Белгородской области

В ГУР сообщают, что операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области.

Сложная миссия была реализована при содействии платформы United24.

В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «панцирь с1» выведены из строя. Поделиться

Разведчики уточняют, что стоимость одного такого СРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

По данным открытых источников, по состоянию на 2022 год РФ имело всего 50 единиц этого ОДДС.

Спецоперация ГУР в Крыму 4 января

Напомним, что 4 января воины ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ провели спецоперацию в Крыму целями которой стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино. Поделиться

Информация о других потерях России на временно оккупированной территории Крыма уточняется.