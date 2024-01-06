Воины ГУР вывели из строя 2 российских ЗРПК "Панцирь С1" в Белгородской области — видео

6 января украинская разведка провела операцию на территории Белгородской области. Украинские дроны вывели из строя две системы российской ПВО.
Операция ГУР в Белгородской области
В ГУР сообщают, что операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области.
Сложная миссия была реализована при содействии платформы United24.
Разведчики уточняют, что стоимость одного такого СРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.
По данным открытых источников, по состоянию на 2022 год РФ имело всего 50 единиц этого ОДДС.
Спецоперация ГУР в Крыму 4 января
Напомним, что 4 января воины ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ провели спецоперацию в Крыму целями которой стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.
Информация о других потерях России на временно оккупированной территории Крыма уточняется.
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