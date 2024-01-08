ГУР получило секретные данные с предприятия РФ, где производят БПЛА "Орлан" и средства РЭБ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия ООО Специальный Технологический Центр (СТЦ).
Разведка получила секретные данные российского предприятия ВПК
В ГУР отмечают, что СТЦ находится под санкциями с 2016 года. На мощностях предприятия производится военное оборудование и техника, используемая армией РФ в войне против Украины.
Разведка рассказывает, что среди полученной информации документация на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т. д. – речь идет как о имеющихся, так и перспективных военных разработках.
По предварительным оценкам стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.
В ГУР подчеркивают, что это существенный удар по РФ, ведь этот архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.
Получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиа-сообщества.
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