ГУР получило секретные данные с предприятия РФ, где производят БПЛА "Орлан" и средства РЭБ

Разведка получила секретные данные российского предприятия ВПК

В ГУР отмечают, что СТЦ находится под санкциями с 2016 года. На мощностях предприятия производится военное оборудование и техника, используемая армией РФ в войне против Украины.

В частности, на “СТЦ” производится БПЛА “Орлан” различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другие военной продукции. Поделиться

Разведка рассказывает, что среди полученной информации документация на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т. д. – речь идет как о имеющихся, так и перспективных военных разработках.

По предварительным оценкам стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

В ГУР подчеркивают, что это существенный удар по РФ, ведь этот архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.

Получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиа-сообщества.