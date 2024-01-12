В ГУР назвали ключевую проблему РФ по пополнению запасов ракет

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у преступной армии РФ нет запасов высокоточных ракет и недавно изготовленные сразу же используются для атак по Украине.
Что известно о проблемах РФ с ракетами
Юсов отметил, что российская оборонная промышленность не способна восстановить довоенные запасы ракет страны-агрессорки.
Таким образом, представитель ГУР прокомментировал материал немецкого телеканала Welt о якобы готовности РФ выйти на объемы производства до 200 ракет в месяц уже в течение этого года.
Также немецкие журналисты утверждали, что российская оборонная промышленность якобы вышла на объем производства 2 млн боеприпасов большого калибра в год.
Он подчеркнул, что "оборонка" страны-агрессорки всячески пытается увеличить объемы производства различных типов ракет.
Как РФ удается обходить западные санкции для получения компонентов и изготовления оружия
По информации журналистов издания Politico, Кремль определенным образом адаптировался к введенным западными странами санкциям и нашел способы обойти их и получить компоненты и технологии, необходимые для изготовления оружия.
Авторы материала подчеркивают, что западные страны должны улучшить и усилить механизмы действия санкций.
В частности, импорт в Россию товаров "двойного назначения" с января по октябрь 2023 года составил почти 9 млрд долларов, что всего на 10% меньше довоенного периода.
Подчеркивается, что России удалось увеличить потенциал производства ракет и БПЛА в течение прошлого года.
По оценкам Украины, производственные мощности России по производству ракет в 2022 году составили 50 единиц в месяц, к середине 2023 они удвоились и составили 100, а к концу года достигли 115 ед.
Указано, что разрыв между потреблением Россией ракет и способностью заменить их собственным производством подтолкнул Москву к использованию северокорейских баллистических ракет в Украине. Также Кремль стремится получить больше Ирана.
Хотя партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов, но 2800 ед. найдены в обломках российского оружия на поле боя. Только за первые 10 месяцев 2023 западные компании поставили 48% таких боевых компонентов, что превышает 45%, которые приходятся на Китай, отмечают журналисты.
Они добавляют, что американский полупроводниковый гигант Intel возглавляет список производителей товаров военного назначения, полученных Россией, за ним следует китайская Huawei. Также в топ-10 вошли американские Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.
Что касается стран, в которых продают и отгружают компоненты, Китай и Гонконг являются доминирующими поставщиками. России удалось перенаправить цепи поставок. Другими ведущими каналами являются Турция и ОАЭ.
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