В ГУР назвали ключевую проблему РФ по пополнению запасов ракет

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у преступной армии РФ нет запасов высокоточных ракет и недавно изготовленные сразу же используются для атак по Украине.

Что известно о проблемах РФ с ракетами

Юсов отметил, что российская оборонная промышленность не способна восстановить довоенные запасы ракет страны-агрессорки.

Таким образом, представитель ГУР прокомментировал материал немецкого телеканала Welt о якобы готовности РФ выйти на объемы производства до 200 ракет в месяц уже в течение этого года.

Также немецкие журналисты утверждали, что российская оборонная промышленность якобы вышла на объем производства 2 млн боеприпасов большого калибра в год.

Если мы говорим о запасах ракетного вооружения, в частности, условно высокоточного, как они его называют, то все, что они производят, фактически сразу и используется для продолжения этой преступной войны против Украины. Выйти на запасы уровня до полномасштабного вторжения, довоенного они не могут. Но у них все еще остается значительный потенциал, и, конечно, это представляет опасность для Украины и требует дополнительных мер поддержки для (защиты) украинского неба, систем противовоздушной, противоракетной обороны, - объясняет Юсов. Поделиться

Он подчеркнул, что "оборонка" страны-агрессорки всячески пытается увеличить объемы производства различных типов ракет.

Хотя планы отличаются от результатов. Но, конечно, определенное усиление оборонного комплекса у них присутствует, – признает представитель ГУР. Поделиться

Как РФ удается обходить западные санкции для получения компонентов и изготовления оружия

По информации журналистов издания Politico, Кремль определенным образом адаптировался к введенным западными странами санкциям и нашел способы обойти их и получить компоненты и технологии, необходимые для изготовления оружия.

Авторы материала подчеркивают, что западные страны должны улучшить и усилить механизмы действия санкций.

В частности, импорт в Россию товаров "двойного назначения" с января по октябрь 2023 года составил почти 9 млрд долларов, что всего на 10% меньше довоенного периода.

России нужны микрочипы, датчики и навигационные системы для пополнения запасов вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты "Кинжал" или разведывательно-ударные беспилотники, в том числе Shahed, отмечают авторы материала. Поделиться

Подчеркивается, что России удалось увеличить потенциал производства ракет и БПЛА в течение прошлого года.

По оценкам Украины, производственные мощности России по производству ракет в 2022 году составили 50 единиц в месяц, к середине 2023 они удвоились и составили 100, а к концу года достигли 115 ед.

Указано, что разрыв между потреблением Россией ракет и способностью заменить их собственным производством подтолкнул Москву к использованию северокорейских баллистических ракет в Украине. Также Кремль стремится получить больше Ирана.

Хотя партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов, но 2800 ед. найдены в обломках российского оружия на поле боя. Только за первые 10 месяцев 2023 западные компании поставили 48% таких боевых компонентов, что превышает 45%, которые приходятся на Китай, отмечают журналисты.

Они добавляют, что американский полупроводниковый гигант Intel возглавляет список производителей товаров военного назначения, полученных Россией, за ним следует китайская Huawei. Также в топ-10 вошли американские Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

Что касается стран, в которых продают и отгружают компоненты, Китай и Гонконг являются доминирующими поставщиками. России удалось перенаправить цепи поставок. Другими ведущими каналами являются Турция и ОАЭ.