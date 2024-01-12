У ГУР назвали ключову проблему РФ щодо поповнення запасів ракет

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, злочинна армія РФ не має запасів високоточних ракет і нещодавно виготовлені одразу ж використовуються для атак по Україні.

Що відомо про проблеми РФ із ракетами

Юсов зазначив, що наразі російська оборонна промисловість не здатна відновити довоєнні запаси ракет країни-агресорки.

Таким чином представник ГУР прокоментував матеріал німецького телеканалу Welt про нібито готовність РФ вийти на обсяги виробництва до 200 ракет на місяць вже протягом цього року.

Також німецькі журналісти стверджували, що російська оборонна промисловість нібито вийшла на обсяги виробництва 2 млн боєприпасів великого калібру на рік.

Якщо ми говоримо про запаси ракетного озброєння, зокрема, умовно "високоточного", як вони його називають, то все, що вони виробляють, фактично відразу й використовується для продовження цієї злочинної війни проти України. Вийти на запаси рівня до повномасштабного вторгнення, довоєнного вони не можуть. Але в них все ще залишається значний потенціал, і звичайно це становить небезпеку для України й потребує додаткових заходів підтримки для (захисту) українського неба, систем протиповітряної, протиракетної оборони, - пояснює Юсов. Поширити

Він підкреслив, що наразі “оборонка” країни-агресорки усіляко намагається збільшити обсяги виробництва різних типів ракет.

Хоча плани відрізняються від результатів. Але, звичайно, певне посилення оборонного комплексу в них присутнє, - визнає представник ГУР. Поширити

Як РФ вдається обходити західні санкції для отримання компонентів і виготовлення зброї

За інформацією журналістів видання Politico, Кремль певним чином адаптувався до введених західними країнами санкцій і знайшов способи обійти їх та отримати компоненти та технології, необхідні для виготовлення зброї.

Автори матеріалу підкреслюють, що західні країни мають покращити та посилити механізми дії введенних санкцій.

Зокрема, імпорт до Росії товарів “подвійного призначення” з січня по жовтень 2023 року склав майже 9 млрд доларів, що лише на 10% менше за довоєнний період.

Росії потрібні мікрочіпи, датчики і навігаційні системи для поповнення запасів озброєнь, таких як гіперзвукові ракети "Кинжал" або розвідувально-ударні безпілотники, в тому числі Shahed, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Підкреслюється, що Росії вдалось збільшити потенціал виробництва ракет та БпЛА протягом минулого року.

За оцінками України, виробничі потужності Росії з виробництва ракет у 2022 році становили 50 одиниць на місяць, до середини 2023 року вони подвоїлися і склали 100, а до кінця року досягли 115 од.

Вказано, що розрив між споживанням Росією ракет і її здатністю замінити їх власним виробництвом підштовхнув Москву до використання північнокорейських балістичних ракет в Україні. Також Кремль прагне отримати більше від Ірану.

Хоча партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів, але 2800 од., знайдено в уламках російської зброї на полі бою. Тільки за перші 10 місяців 2023 року західні компанії поставили 48% таких бойових компонентів, що перевищує 45%, які припадають на Китай, зазначають журналісти.

Вони додають, що американський напівпровідниковий гігант Intel очолює список виробників товарів військового призначення, отриманих Росією, за ним слідує китайська Huawei. Також до топ-10 увійшли американські Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

Що стосується країн, в яких продають та відвантажують компоненти, то Китай і Гонконг є домінуючими постачальниками. Росії вдалося перенаправити ланцюги поставок. Іншими провідними каналами є Туреччина та ОАЕ.