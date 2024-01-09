Партизани Атеш проникли до центру попередження про ракетні атаки по РФ — фото

Український партизанський рух “Атеш”, який активно діє на території окупованого РФ Криму, заявив про проникнення на територію центру попередження ракетних атак по Росії.

Що відомо про проникнення партизан до центру попередження ракетних атак по Росії

Наш агент тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново, Московської області. Цей центр попереджає про запуск на РФ ракет, насамперед ядерних. А також він відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказування власній системі ППО, - йдеться у повідомленні представників партизанського руху. Поширити

За словами представників “Атеш”, їхній агент вже покинув територію РФ і наразі є можливість оприлюднення даних про дільяність даного центру.

Враховуючи його посаду, ми отримували інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у РФ. Ми знали їхні вразливості та ділилися цією інформацією з Силами оборони України, - наголошують в “Атеш”. Поширити

Також відомо, що отримані дані продовжують допомагати обходити протиповітряну оборону противника і демілітаризувати російську армію.

А діяльність партизанів у цьому військовому підрозділі не закінчилася.

Що відомо про наслідки удару по нафтобазі окупантів у місті Орел

Російські Telegram-канали оприлюднили фото із наслідками атаки БпЛА по нафтобазі злочинної армії РФ в Орлі.

За інформацією пропагандистського каналу, нафтобазу нібито атакували два дрони.

При цьому в мережі оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом.